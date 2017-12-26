琅琊榜2，越来越像一个童话了

钱德勒

念念不忘，必有回响。你们老说胡歌，以及他出演的《琅琊榜》有多经典，这不续集就出现了，名为《风起长林》，顾名思义：树欲静而风不止。第二部讲的是已经权倾朝政，得到梁帝无上信任的长林府实际上身陷暗涌，政敌觊觎权位、外敌环伺，更有上一代未了的恩怨。

从剧情上说，较之第一部梅长苏面临的凶险程度，只多不少。

这一部的核心人物是长林府的兄弟俩，黄晓明扮演的萧平章和刘昊然扮演的萧平旌，按照演员表，后者应该是后面剧情挑大梁的主儿。我认为这部剧是讲“继承”主题的。对于上一部来说，虽然梅长苏仅仅成为琅琊阁白头翁蔺晨口中的那个“他”，是长林府敬畏而不敢言的“他”，但是无论戏里的人还是看戏的人都知道，梅长苏如影随形，还因为精彩的故事而散发着幽幽然的气息，你看连粉丝不也中了“蛊惑”非要去比较黄晓明和胡歌之长短，足见角色的成功。无论是长林府还是赤焰军，骨子里的魂是一致的，那就是忠君爱国。

而萧氏兄弟之间也有一个“继承”，黄晓明既然是特别演出，那么一定会淡出剧情，我一查果然是中途毒发身亡，萧平旌就得背着国恨家仇完成命运的安排，这不就是对梅长苏的致敬吗？

剧还没演完，我看了几集，有些感叹，觉得这类古言剧似乎越来越面目模糊了，不是说不好，制作也精良，人设也丰富，可是它真的就是越来越轻。并非说剧中死了多少人，有多惨烈的战争场面，有多少次反转的宫斗，它就很厚重。它的轻，在我看来是视角很单纯甚至有一点点幼稚的。第二部其实比第一部更加像一个少年的寻梦冒险，受教于琅琊阁的二公子萧平旌刚一出场，就是以轻功跃出寒潭水面，犹如矫健的小神龙，情态让我想起姜文电影《太阳照常升起》 里同样在湖边戏耍的房祖名。你就知道，这样场面的设置就是为了烘托一个无论肉身还是心灵都新鲜的少年，他即将进入成人世界，在“残酷”的战斗中完成成人礼。只是，这里的“残酷”是人设的，虚拟的，就像童话里的黑森林，存在只是为了迎接更浪漫的爱情抑或激发更多看客的怜悯。

可能是我也不年轻了吧，对于这类古言剧以及充斥大银幕号称以历史为背景的奇幻大片，开始有点受不了，不管怎么说，我略微知道一点它们有些地方说得不对。就好比我明明知道高力士给李白脱靴子，是后世戏文杜撰的，又明明知道李隆基是抢了自己的儿媳妇杨玉环收了做妃，所以真的忍不住对故事里的深情有些怀疑。

那架空历史的琅琊榜2，就更像是一个童话了，一个少年如何迎风成长是核心。

至于我更喜欢孙淳扮演的萧庭生，觉得他演得稳，似笑非笑更接近理想的朝堂气质，就是个人趣味吧。孙淳当年演活了袁世凯，至今难忘。总之，少年和中年男人的趣味真的大相径庭。