晨报记者徐颖报道 上海文化地标之一——绍兴路汉源书店在坚守了21年之后，昨天通过其官方微信号汉源汇向读者宣布，将于今晚22点停止营业。

绍兴路27号，汉源书店。这家由著名摄影师尔冬强开办的书店自1996年开张之后，早已成为上海文化人心目中的文化地标。昨天传来的关门告示，让人唏嘘与感叹。

该告示敬告各地读者，“上海绍兴路27号汉源书店，将于2017年12月26日停止营业。我们将择时择地重张，有关汉源书店的未来和命运，敬请关注“汉源汇”公众号。”

书店方面在感谢读者多年厚爱和支持之余，还做了几点说明：原绍兴路的读者服务暂时并入陕西南路374号汉源汇。其次，关于张国荣影迷关心的几件宝贝，书店会妥善安排。

此外，书店还发起了“我在汉源书店”的征文，或留念照，或有趣故事，共同开启回忆之旅。

汉源书店即将关门的消息，引来了无数读者的唏嘘和感叹。一位读者说，没有了汉源书店，绍兴路少了一盏温暖的“路灯”。网友“曦の向阳花”说：“因为哥哥，关注汉源，伫足汉源，在这读书，甚至工作。每周末去隔壁昆剧团学昆曲，也总会路过汉源，有一种熟悉安心的感觉。以后再去学昆曲，却看不到汉源了。愿美好长存。”该网友表示，今晚会和一个外地的朋友一起，再去汉源。

开张21年来，汉源书店不仅吸引了众多读者，也成为文化人和明星抵沪时常常光顾的场所。其中，张国荣的到来最为人们熟知，摄影师夏永康为他拍下的那张在汉源书店看书的照片，更是成为经典，广为流传。

汉源书店创始人尔冬强告诉记者，汉源书店关门是因为租期到期，房东不再续租，“未来若有合适机会，不排除择时择地重张。”