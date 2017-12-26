晨报记者 刘志飞（理财主笔）

临近年底，多家银行主动上调理财产品收益率以吸引存款，不少产品的收益率都超过了5%。记者注意到，近期，结构性理财产品的发行量和预期收益率也有明显提升。业内人士分析，一方面是资管新规要打破刚兑，另一方面是年底银行揽储需求迫切，结构性理财产品在年底升温有一定的道理。

银行力推结构性产品

原本外资银行热衷发行的结构性理财产品，越来越多的中资银行也开始加入阵营。记者注意到，近期市场上多家银行在发力推销结构性理财产品，在业内素有“零售之王”之称的一家股份行将1个月期限的结构性存款利率从3.8%上调到4.15%，而其3个月期限和6个月期限的结构性存款利率分别为4.2%和4.3%。

另一家股份制银行正在热销的92天期挂钩沪深300指数的结构性产品，在保本的基础上，最低年化收益率为4.28%，最高位4.33%。

记者注意到，目前中资银行发行的结构性理财产品更多的是预期收益率不高，但很稳健。业内人士表示，临近年底，市场利率都在上行，因此调高相应期限的结构性理财产品利率也是大势所趋。另外，目前来看,银行理财产品向净值型转型是不可逆转的趋势,而结构性理财产品是打破刚性兑付的一个有效方式。因为一般结构性理财产品预期收益率上不封顶,主要是看挂钩标的市场表现。

普益标准研究员陈新春认为，今后很长一段时间内，投资者仍然对保本类投资有相当的需求，银行可能会推出类货币基金产品和大额存单、结构化存款等产品来填补这方面市场空间。另外，泰隆银行的理财专家也提醒：在银行理财预期收益率普遍上升时，消费者也需要擦亮眼睛，在购买银行理财产品时，需要通过各大银行的手机银行、网银或者柜面进行认购，从而避免陷入打着银行幌子的非法集资陷阱里。

外资银行产品向中资看齐

此前，外资银行一直是结构性理财产品的发行“大户”,也是其推行理财产品的主要形式。近年来,外资银行为了更贴近国内市场,在设计层面更注重风险控制,保本机制明显增加,发行的结构性理财产品出现了“保本化”趋势，在期限设计方面，产品期限有所缩短。

据了解,目前外资行发行的结构性理财产品也开始向中资银行看齐，多以固收类为主,主要是保本浮动收益的低风险结构性产品,预期收益率最高在5%以上,期限以3个月为主,投资方向多是汇率和利率,且波动范围较小,所以收益也相对较低,风险自然较小。当然，也有传统的结构性产品挂钩标的是各类指数、原油和黄金,预期收益率在1%—30%之间浮动。

股份制银行是发行大户

从中资银行来看，结构性理财产品哪家强？普益标准最新的统计数据显示，2016年12月至2017年11月，国有大型银行、股份制银行、城市商业银行、农村金融机构共发行结构化预期收益型理财产品21902款，占预期收益型产品发行总量比重为8.28%。其中，股份制银行发行数量最多，共发行18655款结构化预期收益型理财产品，占比达85.17%，其余三种类型的银行发行数量均较少，国有大型银行占比为9.44%，城市商业银行为3.48%，农村金融机构为1.90%。

选取结构化预期收益型产品的公布最高收益率为平均收益率指标，从收益角度来看，国有大型银行的结构化预期性产品收益明显高于另外三类银行，达到6.13%，说明国有大型银行设定的预期收益率区间较宽，挂钩指数、利率的效果更符合实际，其设计更加符合真正的结构化产品特点。