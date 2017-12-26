基金：A股后市结构性机会可期

晨报记者 李 锐

至少从近期来看，A股市场震荡调整的态势依旧持续。昨日，延续近期的震荡调整，A股市场收盘依然下挫，其中沪指收盘下挫0.5%，而创业板指数跌幅达到1.32%。对于后市，基金的判断大同小异，结构性机会依然占据主流。

博时基金首席宏观策略分析师魏凤春表示，尽管指数还在反复，A 股总体上还是维持了稳定状态，近几周股票基金平均意义上收益已基本稳定。我们依然坚持认为，这次A 股调整行情无论是结构还是时间，都已比较充分。在目前时点上，再担忧市场下行风险的必要性已经下降，重点在于结构。经过调整，目前无论是周期、白马还是成长，都已经出现了相对可比较的盈利估值性价比，但是仍需要注意A股流动性结构分化的问题，这对个股的确定性要求更高。短期研判，因境内流动性以及预期扰动，A股仍是震荡行情，指数空间有限，遇到下跌可能是加仓机会，配置结构可趋于均衡。具体来看，A股基本面变化不大，较低风险偏好以及A股流动性紧张可能抑制市场表现。短期看，市场还将延续低位震荡局面，遇下跌可加仓。建议均衡配置，以金融、消费和成长三架齐驱，周期因政策面以及情绪面的扰动，短期或难有持续表现。

在明年的投资策略中，海富通基金表示，展望2018年,预计中国经济正由总量高速增长阶段进入到结构持续优化阶段。2018年A 股市场预计仍然会有比较良性的结构性机会，但是下半年面临的宏观不确定性有可能上升。在“脱虚向实”大背景下，估值重塑、经济企稳、供需优化、价格上涨带来的传统企业经营基本面改善，以及竞争格局优化使得行业龙头实现更快的增长，龙头公司也因此持续受到追捧。我们认为这种趋势或仍将延续，行业龙头相对于其他企业的竞争优势预计愈发显著。在经济总体平稳、结构持续优化、房地产增速回落以及供给侧改革和环保等因素的影响下，泛消费和偏后周期中的新涨价或新景气行业以及契合十九大战略方向的投资主线值得期待。对于债市来说，目前经济平稳低波动、货币政策中性偏紧、强监管延续，出现趋势性机会的概率较小。中外货币收紧、通胀预期抬升、资金供需缺口等因素使得利率仍有进一步上行的可能。但上行的幅度相对有限。在此环境下，海富通基金对2018年债市保持中性看法，风险和结构性机会共存，经济和政策的预期差或是投资机会的所在。

此外，国投瑞银邓彬彬认为，一方面，从需求层面来看，整体经济会比较平稳。在全球经济同步复苏过程中，特别是消费和出口支持下，经济韧性较强。但是，由于三四线房地产去库存完成，房地产大概率结束过去3年繁荣周期，进入稳中有降，2018年房地产销售大概率下滑的。另一方面，周期品价格在取暖季结束后，会有一个回落。近期螺纹钢，玻璃，水泥，都创出新高，笔者认为不是常态，随着房地产销售和投资小幅回落，大概率会有所回落。再者，企业盈利改善可能会持续。2018年行业策略选择上重点寻找增长与估值比较匹配的行业：市场集中度大幅度提升房地产龙头；技术进步消化补贴下滑压力的分布式光伏和风电；经历过2年估值充分调整的医药，部分增长与估值匹配较好的计算机、电子和食品公司等。