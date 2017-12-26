比特币价格再演“过山车”

晨报记者 李 锐

如果说今年哪一种投资最刺激，那无疑就是以比特币为代表的数字货币。就在过去短短一周时间，比特币行情上演“过山车”：从最高接近2万美元，一路下跌到11000美元，而后再反弹至14000美元，这样的表现几乎是在“一瞬间”完成，说其疯狂一点都不过分。对此，海外机构投资者纷纷提示其风险较大。

比特币坐上“过山车”

如果你是比特币投资者，那么今年真要恭喜你，你肯定是坐上了过山车，因为好像还没有哪个投资领域，出现今年这样的疯狂表演。

之前一路上涨的比特币，在12月中旬突然出现拐点：在12月17日站上2万美元关口后，行情急转直下，12月22日单日降幅超过20%，以最近7个交易日计算，比特币价格已经下跌30%，而其盘中最大跌幅甚至达到45%。也就是说，在短短一周时间里，比特币价格几乎被腰斩。

海外平台数据显示，上周五，比特币价格24小时内从16000美元跌至11000美元，部分平台一度跌至10400美元，相较12月17日两万美元的高点计算，比特币价格几乎腰斩，24小时比特币市值蒸发1000亿美元。这一数字超过了高盛、摩根士丹利的市值。

急跌过后，比特币市场出现小过山车行情。23日比特币价格反弹至15000美元，较上日低点反弹约4000美元，24日，比特币价格重新下跌至13000美元附近，截至发稿，bitfinex平台报价为12612美元，较上一交易日下跌10%。

此前，比特币的行情走势就分外剧烈。今年9月中旬至12月中旬，比特币价格上涨迅速。11月初比特币维持在5000美元附近，11月最后一周，比特币价格上涨超40%，币价不仅突破了1万美元关口，继续上冲至1万5千美元，进入12月，币价冲至2万美元。

如此看来，如果说这波行情是“过山车”的话，是不是描述还不够剧烈。

多重利空冲击市场

其实，回头来看，这次比特币市场的剧烈调整并不是征兆，因为市场里的利空消息并不少，再加上之前累计涨幅较大，回调也在情理之中，只不过没想到如此剧烈。

火币Pro特约分析师表示，比特币价格下跌受多重因素影响：包括21日晚间乌克兰交易所liqui被黑客攻击导致数万个比特币被盗这一传闻，影响市场信心导致恐慌性下跌，以及韩国比特币交易所Youbit 由于黑客入侵宣布破产；美国交易所EtherDelta（以德）也遭遇黑客攻击。另外，芝加哥商品期货交易所（CME）和芝加哥期权交易所（CBOE）上线比特币期货这一消息经多日发酵、利好出尽。同时，期货交易也为比特币提供了做空机制。

12月11日，美国芝加哥期权交易所上线比特币期货品种；12月18日，全球最大的期货交易所，美国芝加哥商业交易所旗下的比特币期货产品也上市交易。上述两家平台为投资者增加了做空比特币的渠道。

此外，比特币本身的分叉传闻也是阴影笼罩。目前，比特币社区已经出现多个分叉版本，诸如BCH （比特现金）、BTG（比特黄金）、SBTC（超级比特币）、GOD（比特币上帝）等。业内人士认为，上述分叉对比特币的价值造成了损害。

风险提示不绝于耳

对于比特币市场的投资风险，市场里很多机构和大佬都在提示。12月中旬，美国证券交易委员会(SEC)主席Jay Clayton强调了比特币风险，并让投资者小心ICO （首次代币发行）。他在网站上的声明中称，投资者应当理解ICO到目前为止没有在美国证券交易委员会进行注册，且委员会也没有批准任何持有数字货币的上市交易基金。Clayton明确指出了比特币狂热隐藏的风险，包括投资在当事人不知情的情况下转移至海外。

“股神”巴菲特的黄金搭档——伯克夏·哈撒韦公司的副主席查理芒格(Charlie Munger)认为，比特币的炒作是彻头彻尾的“疯狂之举”，人们应当像躲瘟疫那样避开比特币。

“我认为，即便停下来想一想比特币都是十分愚蠢的行为”，芒格日前表示，“比特币是疯狂的泡沫，糟糕的点子，他们用无需太多的洞察力或工作就可以轻松致富的概念来吸引别人。”芒格认为，比特币无法替代黄金，投资者要像躲瘟疫一样远离。

而在国内，以比特币为代表的数字货币交易已经被喊停多时，但场外交易依然火爆，对于散户投资者来说，场外交易的风险基本无法控制。

比特币波动幅度大

对于比特币，北京大学汇丰商学院金融学教授、中国银行业协会首席经济学家巴曙松昨日指出，比特币已然成为今年最受瞩目的投资品种。

俗话说“物以稀为贵”，比特币疯涨大部分原因来自于它自身数量的稀少。全世界一共只有2100万枚比特币，如今超过三分之二的数量被开采出来分布在公众手里。据初步估算，比特币持有者已经远远超过2500万人。而且比特币的财富分布与全球金融财富高度契合。

巴曙松表示，比特币的缺点也很明显，它本身并不像主权货币，铸币权在“矿工”手中，价格幅度波动大，容易受炒作影响。它也不像黄金和石油等商品本身具备实用价值，资质值得怀疑，只能通过本地货币购买比特币。安全性存在问题，黑客攻击和丢失将难以赎回，其去中心化原则对监管造成很大问题。比特币价值依赖于使用者的信心，一旦人们预期它的用处下降，比特币瞬间灰飞烟灭。此前，2014年的“矿难”十分出名，仅半个月价格就遭腰斩。影响最为直接的是“矿工们”纷纷出售显卡等计算机设备，但并没有明显波及其他实体经济。这次“矿难”是由国际炒家和多家交易平台操控导致的。

当然，比特币“矿难”导致投资者对科技股失去信心。作为区块链技术的代表，比特币的价格暴跌将严重影响投资者对区块链技术相关的科技股的估值。在今年6月，比特币的价格从大约3000美元暴跌到2500美元，单日跌幅超过16%。此次比特币和科技股的暴跌，是由于技术故障导致数以百万计的散户无法上线引起的。如果一旦出现比暴跌更可怕的“矿难”，投资者对区块链技术失去信心，严重影响投资者对科技股的估值，势必出现恐慌性抛售，有可能出现类似2000年科技股泡沫破裂的危机。