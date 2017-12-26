读懂书、爱上书，这样能省五成功力

晨报记者 杨虹□吴婉莹

在上海市科学育儿指导项目线上线下咨询活动中，经常能看到亲子阅读类的提问：宝宝不爱看书怎么办？如何培养孩子的阅读习惯？在给孩子读《绿色大怪物》时他很害怕，应该怎么读？

在上期“优质的早期阅读什么样？”系列一中，我们已经对如何选择合适的童书进行了详解，但同时有很多家长给项目组打来电话，咨询如何在实践中进行优质的早期阅读？为此，我们依旧请到上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园园长龚敏女士，回答您对于早期阅读的困惑，解锁0-6岁适龄孩童家庭的亲子陪读密语。

形而上学的陪读姿态，孩子或许并不需要

关注科学育儿指导的家长都知道，“育儿加油站”一直在真诚呼吁：伴读不只是陪着读。如果爸爸妈妈只是单纯地拿着一本童书照本宣科和孩子“尬读”，孩子很可能不会产生多少愉悦的情绪。

曾经在一次主题为亲子阅读的“育儿加油站”讲座现场，一位爸爸上台演示伴读，他模仿了书中小动物的叫声，还以孩子般“幼稚”的声音进行阅读，却引起了台下众多的惊叹和不合时宜的笑声。事后记者通过采访才知道，这位爸爸在陪孩子阅读前会事先了解书中内容，并不断琢磨如何演绎角色的特点，最后再和孩子一起阅读。对比一下自己的日常伴读方式，你还敢说自己会陪读吗？赶紧来学学龚敏老师关于亲子阅读的几个好方法，照着做，你也一定可以！

观察法：在伴读过程中以问题形式引导孩子观察形状、色彩、封面内容、插图等方面的细节。中大班的孩子，父母可加入观察顺序：从左到右，从上到下。阅读方式可以是鼓励孩子看图，自行编故事；也可以是家长以演绎的形式再读给孩子听。

朗读法：在伴读前，家长事先看一遍童书，把难懂的、不符合孩子经验的内容进行“二次加工”，转换成孩子的语言。在朗读时，要心无杂念、富有感情地讲故事，使孩子很快就被故事所吸引。尽量满足孩子多次朗读一本书的要求，直到孩子的情绪得到满足。这种形式的伴读对于加深亲子间关系也很有帮助。

游戏法：很多童书都自带游戏属性，家长可以为孩子创设游戏中的情景，鼓励孩子把故事的句子说出来，或以角色扮演形式演绎出来。有读又有玩，孩子当然会爱上阅读啦！

创作法：家有大班孩子的家庭，可以适当对童书的故事进行延伸。以互动讨论的形式，加入家长的理解和感受，引起孩子共感；或者鼓励孩子对书中内容进行再创作。也可以让孩子站在角色的立场思考问题、猜测故事发展情节。

任何绘本在亲子亲密关系的建立中所扮演的只是一个载体的角色，但通过亲子阅读的言传身教所诉诸的真实情感与讯息，却是家长怎样去期待、去培养出一个健康、快乐成长的孩子。只有在寓教于乐的亲子阅读中，孩子才能全身心地投入到书籍的环抱中去，品味到图画世界与铅字文化带给他的价值与意义。

TIPS：早期阅读不等于早期识字。识字数量也并不意味着学习能力的提高。因此，在早期阅读中，不仅要顺应儿童学习的发展规律，还要采取多种渠道方式从日常生活中根据需要来培养孩子的识字基础。根据孩子年龄适度提问。一问一答的形式有可能令孩子感到厌烦，可在大班时逆转形式让孩子学习提问，一定会达到意想不到的效果。

早期阅读不简单，你想问的都在这里

每个孩子都是鲜明的个体，每个家庭都面临着各不相同的早期阅读困惑，家长问，专家答。看看别人家的问题，说不定正好就能解决您的困惑。

Q1：是该挑孩子喜欢的书，还是家长认为有意义的童书？

最好是亲子共同到书店选书。千万不要为了让孩子明白一些道理，或了解一些知识而带有功利性目的去选书。每一本童书都有其独特的文化性、趣味和美感，根据自己孩子的年龄特点去选书，这一点更为重要。

Q2：是否要给孩子读双语绘本？

如果只是为了学英语的话，绘本就变成工具书了。如果是为了让孩子学会单词，那读绘本的乐趣也会缺失。因此如果背景不是英文家庭，不建议过早读英文绘本。

亲子阅读其实没那么简单！从帮孩子选书到孩子自己选书、从陪孩子阅读到孩子独立阅读，这是一个要随着孩子成长慢慢发展的过程，期间肯定会出现各种各样的问题。对于家长来说，千万不能以独立阅读与知识积累作为陪读的终极目标，将提供书籍作为唯一的任务，更不能将“陪着读”作为唯一的形式。家长的工作是想办法通过各种方式方法将亲子阅读变为亲子“悦”读，这样才能够引发孩子对书籍、对生活的兴趣，培养孩子认读、理解、评价欣赏、迁移应用等能力，也才能一起Enjoy亲子幸福的相伴时光，给自己也给孩子留下人生最美好的回忆。事实上，专家们也反复强调，父母要为孩子打造一个泛读的基础，只要有一个广泛阅读的基础，孩子就会主动去汲取自己需要且匹配的知识。

信任自己的孩子、呵护孩子的体验，让孩子在如沐春风般的家庭书香氛围中爱上阅读与学习。优质的早期阅读体验，最终会为孩子充满希望的未来打下坚实的终身学习的基础。