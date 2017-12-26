风雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

临近年末，银行间拆借利率高企，显示流动性偏紧局面仍未缓解，上周五两市各大指数依然不能给人惊喜，市场个股跌多涨少，虽然盘中有石油、天然气等题材股走强，但是这些股票毕竟属于短期事件型推动，难有持久号召力，好在周线终于在连拉5周阴线后，出现了一根止跌性小阳。

目前大盘没有大幅杀跌的动能，十九大报告提出当前处在决胜全面建成小康社会、进而全面建设社会主义现代化强国的关键时刻，围绕这一要求，机构不会放弃趁大盘股指回落布局主题投资的机会，愿意挖掘一致预期确定性较高的潜力板块。从这一角度出发，5G、半导体、国企改革、军工、土地流转、医药、大消费板块都会受资金青睐，短线大盘回落整理，正好给一些机构资金逢低建仓吸筹的契机。投资者要做好大盘构筑多重底部的准备，多做一些高抛低吸的操作。

“目前市场格局已经发生变化，管理层监管方向日渐明确，机构投资者占比提升，很多投资者今年最大的改变就是投资行为趋于长期化，投资理念逐渐跟成熟市场接轨。在此背景下，虽然股指短期会有波动，但市场的长期稳定性正在逐渐呈现。”高智说。A股市场未来很可能不再以盘子大小来衡量个股是否有价值的重要标准，最终看的还是业绩和成长。当然，阶段性的投机冲动肯定还会时时出现，但这只是说明股市的投资结构和投资行为正在长期的演变过程中，重视价值投资的理念是不可逆转的。

“今年以来市场最大的特点是大类板块的轮动和结构性机会。1-2月的周期，3月的消费，4月的周期，5月的大金融，6月的消费，7-8月的周期，9-10月的消费，11月的周期。不管期间指数如何，都有一个绝对占优的大类风格出现。而这其中都有一根主线贯穿始终，那就是业绩+成长，所以未来盲目的概念炒作可能难成模式，更多的还是靠业绩和成长说话。”郁教授道。那些行业空间大、现金流量表上佳、利润可持续的低估值蓝筹，将在明年依然很“吃香”。

今日行情预测：收阳

仓位：70%