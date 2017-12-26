晨报记者 韩益忠

昨日，沪深两市继续调整，沪指冲高回落，中小创加速杀跌，盘中黄金、保险、民航机场、酿酒、银行等权重表现较强；上证50等涨幅居前；目前市场量能不足，午后创业板下滑，市场黄白线剪刀差有所加大，预计大盘短期内仍将围绕3300点筑底。



“美丽中国”将深化

十九大报告提出，到2035年美丽中国目标基本实现，到2050年生态文明得到全面提升。刚刚闭幕的中央经济工作会议又把生态文明首次列为八项重点工作之一。目前环保部正在组织开展美丽中国生态环境保护战略与实施路线图研究，争取尽快拿出到2035年“生态环境根本好转、美丽中国基本实现”的详细目标指标方案。业内人士认为，环保行业机会巨大，工业和农村环保市场有望成为下一个风口。未来5年将探索建立生态管理新机制，包括地方政府的绿色GDP 考核，生态保护如何和经济发展相结合，如何建立生态资产的价值补偿制度，排污权交易和碳减排交易的形成，生产者责任制度和循环经济发展模式的贯通，以及自然资源的资产化。

生物医药板块强势

12月以来，生物医药板块表现整体突出，部分行业龙头个股屡屡逆市走出行情。数据显示，上周医药生物板块呈现较好走势，中证医药卫生指数上涨2.07%，申万医药生物指数上涨1.16%。具体来看，生物医药行业龙头个股同期录得较好涨幅，恒瑞医药上涨5.45%、复星医药上涨8.63%。

而事实上，2017年医药板块大幅跑输沪深300，市场已经充分反映了降价控费的预期，2017年行业增速已经明显触底回升。此外，我国医药行业开始具备自主创新的土壤，未来会有越来越多的优秀的创新品种问世和研发企业崛起，而研发创新将成为引领行业前行和重构行业格局的关键因素。不过，机构人士提醒，像安科生物等生物医药行业龙头个股近期涨势较猛。

价值白马上涨不停歇

二级市场上，昨日A股市场整体还处于震荡分化之中，价值白马股因为受机构冲击年末排名影响而在屡创近日新高，笔者在上周付费阅读频道跟踪的寿仙谷近日连续拉升，显示类似白酒饮料等估值+业绩相对合理的个股已经结束了调整重启升势了，但目前时至岁末年尾，市场对大部分个股的追高意愿明显不足、解禁股压力、央行资管新规以及市场缺乏赚钱效应等多重因素都导致了大盘反弹难以持续，而在指数一步三回头之际，沪市已经悄悄来到了年线的位置，这等于给沪市3254点加了把双保险，但反过来说，一旦后市若再跌穿3254点，那也就意味着年线位置会被同时跌穿，短期内肯定会给市场带来不利影响，所以期待白马行情还能挽留住股指的横盘格局，不要轻易丢失阵地。