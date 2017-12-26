5G标准确立 物联网板块一路看涨

晨报记者 林劲榆

昨天，工信部宣布，我国5G技术研发第二阶段试验已经完成，2018年将完成第三阶段测试，推动形成全球统一5G标准，我国正努力在5G时代领跑。此前几天，5G 刚迎来重要时刻：5G标准确定。

5G 最重要的应用就是物联网，它将推动包括车联网在内的交互跨出重要一步，今年下半年以来，物联网投资热度不断升高。根据CHOICE的板块指数统计，今年年中，物联网板块触及低点，此后一路上涨，半年涨幅接近20%。

万物互联时代将来临

作为下一代移动通信技术，5G 传输速率将比4G高出数十倍，以往需要几分钟下载的视频今后一秒钟就能下载完毕。5G不仅将大幅提升移动互联网用户高带宽的体验，更契合物联网大连接、广覆盖的海量应用需求。正因如此，5G被认为是“开启真正万物互联的钥匙”。

未来将释放万亿产值

技术上的突破正在带动物联网迅速普及，并带来巨大的产业价值。近期，物联网板块表现相当强势。今年年中，物联网板块触及低点，此后一路上涨，半年涨幅接近20%。

物联网设备爆发式增长，权威机构预测2020年全球物联网设备数量将超过200亿。而这只是物联网产业的基础设施产值，与此相关车联网、智能家具、智慧城市等产业升级配套，或将带来万亿级别的新增需求。