线上成本高企，线下开店再成趋势

晨报记者 曹西京

在腾迅入股永辉，永辉入股红旗连锁的同时，线下实体店再度被重视。曾经关店的美邦今年开店超过百家，一众服装新股募投也指向实体店，但更多在新兴购物中心。在线上红利逐渐消退时，线下店也重新洗牌。

美邦瞄准新兴购物中心

12月23日，美邦服饰全国100多家门店同时开业。据悉，基于品牌、渠道和组织三大基础，美邦12月平均每天新开5家店。“我们逐步走出街头店面，开始和各地社区新兴购物中心合作，主要在一二线城市。”公司相关人士称，到12月底估计160多家店开业，会越做越好。

今年，号称“不走寻常路”的美邦服饰开始回归实体店，在原有实体店基础上重新调整店铺策略。7月18日，公司在上海宣布品牌升级策略，五个品牌并行发展，力求呈现千禧一代多元化、个性化的生活态度，以求更贴近中国新生代消费者的升级需求。据悉，公司新形象全风格店已在全国一线到三线城市陆续开张。“近十年来全球化、互联网化带来的商业环境突变，价格敏感性的红利时代已经结束了，围绕价格的竞争是不可持续的，未来的竞争将围绕品牌、创意和线下体验展开。本土企业有机会与全球品牌同台竞技。”公司创始人周成建说，线上线下都是渠道，公司将选择适合的渠道，今后购物中心占比将越来越多。

品牌升级的同时，美邦逐步淘汰低效门店，转而开大面积全风格店，推动渠道升级。10月，公司陆续与印力、新城、万达等购物中心达成战略合作，并将线下线上打通，顾客线上下单线下找个门店就能取货。

线上增流量已成行业难题

其实，今年也是服装企业上市大年，服装市场也显出了一些暖意。11月，尽管有“双11”刺激，全国网上零售同比增长33.6%，较10月41.5%的增速下滑。

因此，一些服装类公司纷纷扩充实体店。

实际上，自2015年以来已经有很多线上品牌开始走向线下，比如淘品牌茵蔓推出“千城万店”计划，三只松鼠也喊出“两年百店”计划，当下，线上流量获取已成为电商行业难题。

“公司APP停了，但购物网有些老客户有粘性，新增客户很少。”一家服装行业上市公司负责人表示，随着线上获取新用户成本高企，众多品牌回归线下渠道已经成为一种趋势。