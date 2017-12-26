今年墨西哥谋杀案数量破20年纪录

晨报记者 徐惠芬 综合报道

2017年还未结束，已经注定成为墨西哥20年来最血腥的一年。根据墨西哥内政部发布的最新数据，自1月至11月，共对23101起谋杀案展开了调查。《赫芬顿邮报》24日就此称，2017年由此也成为自1997年以来，墨西哥发生谋杀案最多的一年。分析普遍认为，这将对明年的墨西哥大选产生一定的影响。



墨西哥2017年“最血腥”

数据显示，今年1月到11月间，墨西哥共发生23101起谋杀案，创历史新高。这也意味着，差不多每10万居民中，就发生了18.7起谋杀案。此前，2011年是墨西哥发生谋杀案“最多”的一年，为22409起。

除了“最血腥年”的纪录，今年10月还创下墨西哥20年来“最血腥月”的纪录。今年5月，墨西哥共发生2186起谋杀案，刷新了2011年5月“最血腥月”的纪录——2131起。但这个纪录并没有保持太久。10月，墨西哥发生2380起谋杀案，再次刷新纪录。11月虽然没有创纪录，但同样为惊人的2212起。

除了谋杀案数量持续攀升，值得警惕的是，今年的暴力事件已扩展至过去相对和平、毒枭间此前未发生冲突的地区，如西北部的旅游胜地南下加利福尼亚州，该州过去一年的谋杀案比率已增加至少一倍。

猖獗的贩毒集团与墨西哥持续增加的谋杀案关系紧密。美联社称，大约10年前，墨西哥发起“反毒战争”，大力清剿贩毒团伙，全国谋杀案在2011年达到顶峰后曾有所减少，但近几年又呈现上升趋势。

对于这一势头，墨西哥安全事务分析师亚历杭德罗·奥佩认为，犯罪率增加的原因包括贩毒团伙之间的竞争、海洛因贩卖增加、新刑法体系施行遇困难以及联邦警力不足。

此外，墨西哥社会安全问题智囊机构、国家安全委员会“安全调查与研究中心”指出，不同地区和城市之间经济发展水平差距，6至14岁的青少年失学率，靠近北部边境、太平洋海岸和墨西哥湾的地理位置，离婚人数的增加等也使得犯罪呈上升趋势。

在墨被谋杀的记者最多

在受害者中，记者和女性两个群体格外引人注目。

总部位于纽约的非政府组织保护记者委员会（CPJ）21日发布报告称，2017年，除了战争地带，对于记者来说，墨西哥是最危险的地方。这一年，在墨西哥被谋杀的记者最多，至少有6名记者因为他们的工作被报复谋杀，另有3起针对记者的谋杀案仍在调查中。

比如，2017年3月23日，女记者布里奇倒在了送儿子上学的路上，她的生命被8颗子弹终结。2016年，布里奇曾在墨西哥全国性报纸《每日新闻报》上披露了该州地方选举参选者与毒贩之间的勾结。此后，她经常收到恐吓信息，很多威胁都指向她14岁的儿子。

再比如，今年5月，墨西哥知名记者哈维尔·瓦尔德斯在锡那罗亚州首府库利亚坎附近被枪杀。在光天化日之下，瓦尔德斯被强行带离他自己的车，然后被两名枪手射杀。瓦尔德斯是《Ríodoce》周刊的主编，该周刊致力于调查贪腐和贩毒行为。

CPJ墨西哥代表胡特森称，针对记者的谋杀案很少被彻底调查，通常只是进入起诉阶段而已。

此外，针对妇女的暴力事件也持续发生。根据联合国妇女署、墨西哥内政部和全国妇女机构本月稍早前联合发表的报告，在墨西哥，妇女被害率在过去10年猛增。

不利于现任总统选情

分析普遍认为，居高不下的谋杀案将对明年的墨西哥大选产生一定的影响。

明年7月，墨西哥将选出新的总统，而创新高的谋杀案数量对总统培尼亚·涅托和其所在的革命制度党而言，显然不是什么好消息。

在2012年就职墨西哥总统时，培尼亚·涅托曾许诺要为暴力所困的墨西哥带来和平。虽然在其执政的最初两年，谋杀案数量的确有所下降，但之后就持续上升。

对本已支持率不高的培尼亚·涅托而言，墨西哥没有像其许诺的那样变得更“和平”了，显然不利于其选情。根据彭博社新能源财经分析师德莫若对墨西哥2018年大选所做的分析，培尼亚·涅托现在的反对率高达77%。