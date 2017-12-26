秘鲁前总统藤森获总统特赦

杜鹃（新华社专特稿）

秘鲁总统佩德罗·巴勃罗·库琴斯基24日晚决定，“医疗赦免”正在服刑的前总统阿尔韦托·藤森，原因是后者患有“无法治愈的退行性”疾病。前一天，藤森因心动过速和血压下降被送至医院，目前在接受治疗。

库琴斯基24日晚宣布的特赦令说，医生认定藤森患有不断恶化且无法治愈的退行性疾病，出于人道主义考虑，他决定赦免藤森。

藤森多次被判有罪，2009年因谋杀和绑架罪被最高法院判处25年监禁。藤森现年79岁，如果服满刑期，他届时将93岁。

根据秘鲁法律，犯谋杀或绑架罪的人不能获得赦免，除非此人身患绝症。2013年以来，藤森的三次赦免申请都被驳回。一年多前，藤森以健康恶化为由申请医疗赦免。他当时在社交媒体“推特”上写道，自己心律不齐并因此多次入院。

赦免令公布后，一些支持者在藤森所在医院外聚集，庆祝他获赦免。一些反对者则在总统府附近抗议。

秘鲁政府消息人士说，因不满赦免令，至少两名政府内阁部长表露辞职意向，库琴斯基或将于本周改组内阁。另据秘鲁《商报》报道，已有两名执政党议员决定退党。

库琴斯基现年79岁，2016年6月代表“为了变革秘鲁人”党以微弱多数赢得总统选举。他曾在竞选期间承诺不会赦免藤森。

库琴斯基前不久险遭弹劾。他此番不顾被指食言赦免藤森，引发库琴斯基与个别反对党议员进行“秘密交易”的猜测。

因被巴西“行贿大户”、奥德布雷希特建筑工程公司指认受贿，库琴斯基先前面临国会弹劾威胁。秘鲁反对党发起弹劾动议，要求以“永久性丧失道德行为能力”为由弹劾他。国会21日表决，否决了弹劾案。