驻以使馆搬迁，危地马拉抢先“跟风”

杜鹃（新华社专特稿）

危地马拉总统吉米·莫拉莱斯24日证实，他已经指示外交部着手将驻以色列大使馆从特拉维夫搬迁至耶路撒冷。危地马拉由此成为首个效仿美国做法的国家。

同一天，伊朗议会表决一份承认耶路撒冷为巴勒斯坦首都的议案，绝大多数议员投赞成票。



数个国家考虑迁使馆？

莫拉莱斯24日在社交媒体“脸书”上留言，他已经和以色列总理本雅明·内塔尼亚胡通话，“其中最重要话题之一是，将危地马拉驻以大使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷”。

“因此，我通知大家，为实现这一目标，我已经让外交部开始必要的协调工作。”莫拉莱斯说。

危地马拉政府没有为迁馆设定时间表。

美国总统唐纳德·特朗普本月6日宣布，美国政府承认耶路撒冷为以色列首都并将着手把美驻以使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷。

危地马拉的决定证实了内塔尼亚胡先前的一番表态。内塔尼亚胡22日在接受美国有线电视新闻网采访时说，“数个国家”正考虑宣布将大使馆迁往耶路撒冷。

美联社报道指出，除危地马拉外，尚无其他国家效仿特朗普政府做法，但捷克正在考虑。

危地马拉或顾及金援

联合国大会21日召开紧急特别会议，以128票赞成、9票反对、35票弃权通过一项决议，认定任何宣称改变耶路撒冷地位的决定和行动“无效”。美方在联大紧急特别会议前，扬言要对投票反对美国做法的国家减少经济援助。

联大投票中，危地马拉投下反对票。这个中美洲国家长期以来受美国政府经济援助。

莫拉莱斯在解释危地马拉为何投反对票时说：“危地马拉历来支持以色列。70年来，以色列一直是我们的盟友。”

另据多家西方媒体报道，莫拉莱斯本人的政治地位近来不稳。

在联合国支持下，危地马拉反逍遥法外国际委员会近几个月来和检方合作，对莫拉莱斯及其家属展开涉腐调查。

今年8月，危地马拉总检察长和反逍遥法外国际委员会主管、联合国官员伊万·贝拉斯克斯宣布，正寻求剥夺莫拉莱斯豁免权，以便就其竞选资金问题展开调查。这一消息宣布两天后，莫拉莱斯下令驱逐贝拉斯克斯，引发民众抗议。最高法院随后裁定驱逐令无效。

危地马拉国会9月中旬投票反对剥夺莫拉莱斯的司法豁免权，让他暂时“逃过一劫”。

伊朗表决涉巴议案

特朗普政府宣布将驻以使馆迁至耶路撒冷的做法遭国际社会普遍反对，在中东多个国家引发抗议示威。在土耳其政府召集下，伊斯兰合作组织特别首脑会议13日在土耳其伊斯坦布尔举行。会后，该组织宣布承认东耶路撒冷为巴勒斯坦国首都。

24日，伊朗伊斯兰议会表决一份涉及巴勒斯坦的议案。这份承认耶路撒冷为巴勒斯坦国首都的动议以187票赞成、15票反对、9票弃权的结果得以通过。