羊肉也分原切和重组，买前看准标签

晨报记者 徐妍斐

有道是“冬至进补，来年打虎”，羊肉热量高、营养丰富，寒冬常吃羊肉可益气补虚，补血助阳，促进血液循环，增强御寒能力，历来都是冬至进补的重要食物之一。冬天喝上一碗热热的羊肉汤，绝对是美事一桩。

上海食品安全工作联合会会长顾振华介绍，比起猪肉，羊肉的蛋白质含量更高，消费者在食用红肉上可适当增加羊肉比例。目前市面上已经出现不少“调理羊肉”，消费者在购买羊肉产品时，注意阅读标签。

适当多吃羊肉、减少猪肉

羊肉是百姓餐桌常见的美味，其肉质细嫩，营养丰富。相对猪肉而言，羊肉蛋白质含量较多，脂肪含量较少，还含有维生素B1、B2、B6以及铁、锌、硒等营养元素。多吃羊肉，有助于提高身体免疫力。此外，羊肉还可增加消化酶，保护胃壁，容易消化吸收，多吃羊肉有助于提高身体免疫力。由于羊肉热量高，历来被当作秋冬御寒和进补的重要食品之一。

2015年，世界卫生组织曾提醒人们控制对猪肉、牛肉、羊肉等红肉及加工制品的摄入量，但红肉仍是人们主要食用的肉类。顾振华建议，市民在食用红肉时，总体上鼓励增加牛羊肉的比例，减少猪肉的比例，优化肉食消费结构。

由于羊肉有特殊的气味，被称作“羊膻味”，不是人人都能适应的肉的种类，可根据自身口味来加以选择。

购买前应查看配料表

顾振华介绍，如今羊肉产品种类丰富，除了整块或原切羊肉，还有“调理羊肉”，专业上叫做“重组肉”。这是一种加入食品添加剂（包括粘合剂）和调味料“拼接”碎肉而成的羊肉，只要是正规厂商合法生产的“重组肉”，没有食品安全问题。用于拼接羊肉的食品添加剂，如果适量合理添加，是能够被人体消化而不产生危害的。

在购买预包装羊肉时，建议养成查看配料表的习惯，原切肉还是重组肉，一般配料表就能看出来了。调理羊肉不仅营养价值不如原切羊肉，还由于是碎肉重组，加工过程污染风险更大，且存在以次充好和以假乱真可能，建议消费者要睁大眼睛，仔细辨别。

正规渠道购买有保障

与调理羊肉不同的是，市场上还可能出现非法的“假羊肉”。以涮羊肉片为例，真羊肉的瘦肉和肥肉红白相接，瘦肉和肥肉粘连； 假羊肉片的红肉和白肉各自分开，白肉部分易完整脱落。下锅之后，真羊肉肉质逐渐变得紧实，而假羊肉则纷纷散开，颜色也不自然。

与猪肉的定点屠宰相比，羊肉依然有较多的散户饲养供肉，尤其是在崇明、奉贤等有吃羊肉习惯的郊区，有的供应的羊肉未经检验检疫，存在食品安全隐患。因此，建议消费者从正规渠道去购买经过检验检疫合格的羊肉，不要选择没有资质证明的个体店家未经检验检疫的羊肉产品。

易上火易口干少吃羊肉

羊肉性温，易于上火，虽然适合大部分人食用，但也有不宜食用的人群，一些急性感染性疾病的患者，以及一些阴虚火旺、易口干、易上火的人就不适宜吃羊肉，对于肥胖的、有心血管疾病人群等也需要控制。

吃羊肉时最好配些凉性、平性的蔬菜，如萝卜、丝瓜、冬瓜、菠菜、白菜、金针菇、蘑菇等。但要说到羊肉的“绝配”，非萝卜莫属。一方面，荤素搭配能补充人体所需的各种蛋白质。另一方面，萝卜性寒凉，能润燥清火、去油腻、有助消化。