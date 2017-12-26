24小时路面监控迅即取缔路边违法设摊

晨报记者 徐妍斐

走进路边的一家小店想吃东西，结果却是无证无照无保障的就餐环境；路边违法设摊卖“黑暗料理”，不仅吃着不安全，还要弄脏环境、扰乱交通……过去，在中心城区生活过的人们可能都有类似的经历。今年，针对这些食品安全的“老大难”问题。黄浦区积极采取行动，以24小时路面监控，建立“一户一档”等等措施着力应对。此外，重点领域远程视频监控系统全覆盖、打造标准化菜市场2.0版等目标，为保障市民餐桌美味加上“安全锁”。

小型餐饮“一户一档”

黄浦区市场监管局排摸出了无证无照食品经营户清单和无序设摊点位清单，设立电子点位地图，在严格控制增量的基础上，由街道牵头，会同市场监管、城管执法、公安等部门，开展集中整治、错时整治、联合整治、反复整治，目前已完成年初目标近8成。区域内食品违法设摊较为聚集的区域已全部消除，同时利用区、街道两级网格中心开展24小时路面监控，发现违法食品设摊行为立即予以取缔。

黄浦区小餐饮占餐饮类业态的六成，今年，黄浦区市场监管局支持上海市餐饮烹饪行业协会制定了《黄浦区小型餐饮单位标准化管理规范》和同时制定《黄浦区小型餐饮单位标准化管理达标奖励实施方案》，明确了“主体要合法、人员要健康、食材要溯源、环境要整洁、制度要规范”的“五要”为核心的管理标准。根据街区发展差异、小店特色不同，建立了“一户一档”，分类推进。目前，试点正由点向面上铺开。

幼儿园食堂监控全覆盖

远程视频监控系统不仅帮助监管部门实现可视化实时监管，也是倒逼企业规范经营的利器。黄浦区在重点食品生产经营单位、实行明厨亮灶的中型以上饭店、学生用餐食堂、养老用餐单位和区属医疗机构食堂等620余家单位安装视频监控，目前安装完成率近九成，其中辖区所有中小学、幼儿园食堂监控摄像装置已达全覆盖。

日前，黄浦区市场监管网格中心已运行，整合网格化监管、投诉举报、应急处置三大功能，实现履职工作法治化、监管责任网格化、监管流程标准化、监管手段信息化。建立市场监管网格指挥中心-市场监管所分中心-监管员三级运行机制，与区城市网格化管理深度融合，实现双网联动，进一步提高对无证无照经营及违法犯罪行为的发现处置能力。

升级标准化菜市场2.0版

今年，黄浦区所有标准化菜市场建立统一标识、统一标准、统一服务的“公益空间”，集合了快速检测、食品追溯、公平秤以及便民服务四大功能，实现肉菜追溯二维码查询及农药残留、注水肉等10项指标的检测和公示。

近期，黄浦区两家新建的示范性标准化菜市场荟选集市、上蔬永辉先后开业，获得市民群众的普遍欢迎。菜场内食用农产品统一使用电子标签，应用二维码追溯，提供快检服务。

快检站明年升级科普站

目前，多个街道建立食品安全快检站，统一配备了智能便民服务终端，配以辅助人员、志愿者上岗服务，居民能在家门口实现蔬菜、猪肉、食用油等食品的农药残留、盐酸克仑特罗、过氧化值等项目的免费检测。南京东路街道率先将快检服务覆盖到所有居委。

明年，街道快检站将统一升级为科普站，实现食品安全宣传、服务和维权“三位一体”功能。