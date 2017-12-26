宝山“社区通”让迷途老人2小时回家

晨报记者 陈里予

为两位阿尔兹海默症老人寻找回家的路——通过宝山党建引领社会治理网上工作系统“社区通”，两个小时内，邻居们在平台上认出了高奶奶、吕爷爷，帮助他们都找到了家。

宝山“社区通”已在宝山区居村实现了全覆盖，超过36万名居村民、28万户家庭实名加入，3.8万余名党员在网上亮身份、受监督、起作用，439名社区民警上线提供服务。

“社区通”仅仅是上海近年来不断创新城乡社区治理的一个缩影，各区均形成了一批好经验、好做法。如今，一个市、区、街镇、居村四级纵向贯通、部门横向协同，政社互联互动的社会治理格局在上海逐步形成；一套党建引领下重心下移、服务靠前、做实基层力量、强化信息支撑、加强法治保障的城乡社区治理体系逐步建立。

不到半小时已找到线索

“一老人走失在富锦苑小区，有阿尔兹海默症，若有居民有相关信息，请尽快联系我们！”今年七月的一天，宝山月浦派出所和杨行镇富锦苑居委就遇上了这样两位迷途老人，因为和老人无法交流，不知道老人姓名，也不知道家庭住址，更联系不上子女。

怎么办？宝山区各居村委都行动了起来，通过宝山社会治理网上工作系统“社区通”平台发布了公告，公告上附有迷途老人照片，呼吁社区居民们一起协助提供老人线索。短短两个小时，高奶奶的邻居认出了她，居民区书记牵着她回了家；不到半小时，热心居民认出了吕爷爷，帮助他找到了亲人。

10个月解决3.1万个问题

“敲百家门”、“走楼串巷”去化解矛盾、服务群众显得力不从心？在宝山，因为有了“社区通”，这样的情形正在逐渐改变。“社区通”以基层治理需求为导向，设置了“i宝山”、社区公告、党建园地等功能版块，每个小区设置独立二维码，居村民只要微信扫码，经“实名认证”，即可注册成为用户。

自2017年2月启动以来，“社区通”上居村民之间、居村民与居村党组织之间的互动交流已达934万人次，解决群众关心关切的问题3.1万余个。依托“社区通”，居村党组织传递党的声音，彰显组织力量，即时回应群众需求，党组织、党员和群众的心声在网上交织，逐渐从“你和我”变成“我们”。

“社区通给我们多了一双眼、一张嘴、一双手和一双腿,群众的需求从隐性到显性。”宝山区罗店镇党委副书记汪碧云说。

职能部门接入解决难题

宝山区吴淞新城的一位居民在“社区通”上发布了题为“广场变菜园”的帖子，指出广场有人私自种菜毁绿。党总支书记看到后，第一时间回复了居民，并迅即与城管中队、街道网格化中心、物业公司取得联系，开展集中整治。第二天，就让被损坏的绿化带恢复原貌，还给了居民们一个美化整洁的环境。吴淞新城小区居民周女士说：“我当时发这个帖子提出问题，只是抱着试一试的心态，没想到这么快就得到了解决。我们居委会真是给力！”宝山区吴淞新城居民区书记宋奕奕则表示，依托平台，社区工作效率大大提高。

随着职能部门的陆续加入，宝山借助“社区通”有效发挥部门联动作用，使各条线工作联通互融。2017年8月，全区所有社区民警加入“社区通”，有序推进“警民直通车”版块建设，发布警情通报，接受在线咨询。区、街镇网格化中心与“社区通”对接，立案“社区通”案件2014件，结案率97.52%。“物业之窗”“家庭医生”“公益组织”试点线上服务。目前，宝山正在将工会、共青团、妇联等部门的资源在“社区通”上进行整合，共同为基层治理发挥作用。

各区都在创新社区治理

不断创新社区基层治理的，不止是宝山。

自2014年以来，上海各区都在“创新社会治理，加强基层建设”目标引领下，解决了一批群众“急难愁”问题，形成了一批行之有效的做法。

2016年起，虹口区民政局开始全力打造“全岗通”工作模式——要求每名居委会干部都要“一专多能，全岗都通”、“一人在岗、事项通办”。据第三方调查，推行“全岗通”后，居委会只要安排1-2人值守，其他干部有更多时间深入走访居民，能更有效解决群众实际问题，并发动更多居民参与自治家园建设。

在杨浦区，鼓励各部门、各街镇转变观念，凡是社会组织可以作为的，尽可能支持其发挥作用；静安区推进标准化建设，规范居委会功能；松江区探索组织体系、设施配置、运行机制等“六大规范”，全面推进村级组织规范化建设； 浦东新区以社区事务受理服务中心标准化建设为契机，不断规范居村功能；徐汇区整合信息资源，反哺基层社区，推动社区治理社区服务精准化等。

2017年4月印发的《中共中央国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》，明确了今后一个时期我国推进城乡社区治理的总体方向。由此，一个市、区、街镇、居村四级纵向贯通、部门横向协同，政社互联互动的社会治理格局在上海逐步形成；一套党建引领下重心下移、服务靠前、做实基层力量、强化信息支撑、加强法治保障的城乡社区治理体系逐步建立。

上海社区治理始终紧紧围绕保障和改善民生这条主线，努力在最后一公里做实服务，不断增强群众获得感。2017年8月，市委推行错时工作制，日常走访制、首问负责制，“全岗通”制度，让居民群众“找得到人、办得了事”，“有困难找居村”机制初步形成。