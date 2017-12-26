苏宁全面启动“造店运动”，云店3.0春节前开幕

李 雷

12月19日，智慧零售企业苏宁在“智慧零售大开发战略暨合作伙伴签约仪式”上宣布，未来3年苏宁互联网门店将拓展到2万家左右、2000多万平方米，并将通过“租、建、并、购、联”的模式，与拥有丰富商业、住宅等零售网络资源的各类企业，共同打造全场景互联、多业态并发的共赢平台。

智慧零售是运用物联网技术，感知消费习惯，预测消费趋势，引导生产制造，为消费者提供多样化、个性化的产品和服务。

去年年底，苏宁易购云店2.0首次在南京苏宁易购新街口云店与用户见面，开业第一天，销售额同比飙升1200%。2017年，全国累计举办直播400多场、新品首发活动5000多场、近万场烘焙、摄影、电竞等用户互动体验活动，客单价同比增长25.9%，会员新增200多万。

云店2.0是借助线上线下庞大的会员大数据系统，对消费者的需求进行充分分析，通过技术提升的手段将线上平台及实体店的平台优势结合打通。基于消费者在门店端的购物需求大数据及商品热力图分析，苏宁易购云店2.0将原有的商品供求方式打破。结合消费者的需求出现了私人订制的产品，购物场景中的出样商品更符合消费者的需求。

2018年，苏宁易购将继续推动智慧零售场景的建设，线下门店体系也加速向业态多元化的智慧门店转型。在电器方面，计划在全国新开200家云店，到2020年，这个数据将达到2000家。据内部披露，苏宁易购2018年预计新开30多家3.0版本云店。

遵循一二线城市向三四线城市复制落地的规则，苏宁易购云店为当地消费者带来当前新鲜的消费体验，根据不同的消费人群在不同的购物节点，好吃、好玩、有意思的互动活动让消费者购物过程中充满了乐趣。

而苏宁易购云店3.0将在2.0基础上全新升级，更加注重智能零售技术和消费场景的融合。用户在这里不仅可以体验到智能机器人导购、人脸识别支付、大数据技术分析系统等更多的前沿高端科技。与此同时，还将集结苏鲜生、苏宁极物等更多的苏宁线下业态。