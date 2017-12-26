90后对休闲食品、在外餐饮的需求猛增

记者 谢克伟

晨报讯 国家统计局上海调查总队昨天公布的《本市居民消费调查报告系列之四》显示，90后(18-25岁)在这些项目上呈现较强消费需求，休闲食品、在外餐饮和服装鞋帽的需求度分别为+23.0%、+36.0%和+33.8%，均大于全体样本；对家电数码等新产品的需求趋势也有明显增加。职业、收入、性别等因素对这些类别需求差异影响也较大，如公司职员对休闲食品(+15.7%)、月薪10000元以上对在外餐饮(+31.9%)、女性对服装鞋帽(+14.9%)、公司管理人员对家电数码(+5.4%)的需求明显大于全体样本。

值得关注的是，80后群体正处于工作、家庭双重压力的高峰期，使其对品质生活“心有余而力不足”，26-35岁的旅游、养生保健和健身美容需求度分别为+11%、-5.1%和-0.6%，均低于全体样本。

儿童产品需求集中在26-35岁群体及中高收入群体，需求度高达+36.2%和+34.5%；子女课外辅导需求集中在26-35岁和36-50岁群体，需求度高达+21.6%和+22.6%，几乎贯穿子女从幼儿园至高中的学习生涯；汽车用品需求集中在中高消费群体，月收入10000元以上和高学历的需求度分别为+6.9%和+8.1%；“海淘族”集中在女性及青年群体，需求度分别为+4.4%和+10.8%。

家政服务在月薪10000元以上人群有一定需求，为+5.2%；原本为重要受众群体的老年人，受传统养老和节约型消费等观念影响，需求度仅为+0.5%（注：需求度指的是消费增多比例与减少比例之差，“+”表示正向，“-”表示负向）。