春运火车票下周三开售

明年春运时间为2月1日-3月12日，春运首日火车票将于明年1月3日开售。

晨报记者 张 立

下周就能买春运火车票了！据悉，每年春运时间为春节前期15天，春节后25天，而明年春节时间为2月16日，照此推算，明年春运时间为2月1日至3月12日。目前，全国铁路火车票互联网、电话预售期为30天，2018年春运首日火车票将于明年1月3日开售。

此外，春运团体票已经开订，记者从铁路相关部门处获悉，截至24日，已有162家企业前去办理团体订票业务。

“抢票”大战即将打响

昨天，记者从铁路相关部门获悉，目前全国铁路火车票互联网、电话的预售期为30天，2018年春运首日火车票将于明年1月3日开售，“抢票”大战很快就要打响，乘客可以通过互联网、电话、售票窗口等多种渠道进行购票。

在明年情人节有出行计划的乘客可以在1月16日购买火车票，1月17日可购2018年除夕当天（2月15日）的火车票，以此类推，1月18日可购买2018年正月初一当天（2月16日）火车票。车站窗口以及代售点延后2天开卖。

另外，从明年1月22日开始，想要购买春节返程车票的旅客，在22日当天便可以购买正月初五的返程车票，1月23日购买明年正月初六的返程车票。

业内人士表示，按照以往经验，每年的春运购票时间都会经历几个不同的“小高峰”，其中以腊月二十三到二十八（明年2月8日至2月13日）的火车票最为紧俏。这几天有出行需求的旅客，明年1月10日至1月15日可以通过互联网、手机APP或电话订票渠道进行抢票了。

一人也可成团订票

记者从中国铁路上海局集团有限公司获悉，12月22日起，长三角铁路开始办理春运务工团体票，今年订票分企业团体和自组散团两个阶段。

务工人员团体订票可申请预订的车票为上海站、上海南站、上海虹桥站往返各地的春运增开列车硬座及高铁动车组列车二等座车票。据悉，企业团体的资质审核时间为12月22日-12月28日。截至24日，已有162家企业前去申请订票。

值得注意的是，零散务工人员可以自行组织成团，从12月30日开始至1月1日进行团体票预订，而零散务工人员成团的人数并未设置下限，一人也可成团，多人成团可由一人进行代办，届时，代办人携带本人身份证原件以及被带办人员的身份证原件、2份签字的《订票协议》，到集中办理地点（上海站南广场联合售票大楼二楼）提供订票计划（含乘车日期、到站、乘车人姓名及二代身份证号码），支付取票时间为2018年1月3日至1月7日23:00。

最好选择正规抢票软件

春运车票开始发售之前，不少乘客对抢票软件的关注度也会随之上升，到了1月3日，除了通过互联网、电话等渠道进行购票之外，更有部分乘客愿意选择一些正规的抢票软件增加购票成功率。

记者调查发现，目前市面上比较常见的抢票工具有360抢票王、智行火车票、猎豹浏览器抢票、百度卫士抢票版等，不同的抢票软件在功能上也相对不同，像智行火车票已推出“春运抢票日历”，记者点击进入发现，已经可以在该APP 上进行春运车票的预约，只要将日期以及始发地输入，再将自己的账号同12306的账号进行关联，便可以自动将乘客信息输入其中，而该抢票软件通过多选车次以及坐席等，增加抢到车票的概率。除此之外，记者调查发现，还有的抢票软件通过自动提交乘车信息或自动识别验证码的方式给加快乘客购票速度。

业内人士提醒，抢票软件有时确实有优势，但是在使用过程中一定要选择一些正规的软件，否则或许会有信息泄露的安全风险。



■小贴士

不要放过“捡漏”的机会

对于一些始终抢不到票的乘客而言，有业内人士提示，“捡漏”也是一个购票的好方法：

（1）火车票起售45分钟后，如果部分抢票成功的乘客未及时支付，票源将返回票仓，可在此时“捡漏”。

（2）选择退票高峰期进行“捡漏”。根据以往经验，一般22:00—23:00是乘客的退票高峰期。而根据铁路的退票规定，开车前15天以上退票的，都不收取退票费，因此，在开车前15天也是一个退票高峰期。

另外，乘客如果没有购买到想要的车票，也可以尝试购买终点站前后站的车票，跳站进行购买。值得注意的，春运期间，铁道部门会在热门方向加开临时列车，而临时列车的车票往往是不受预售期限制的。