中外友人苏宁云店过节

李 雷

外国人在中国是怎样过圣诞节呢？12月24日，圣诞节前夕，数十位外国朋友和中国朋友一起，汇集在浦东苏宁易购云店和五角场苏宁易购云店，度过了一个令他们难忘，并且与众不同的圣诞节。

“第一次过这种圣诞节，非常有中国特色，也了解了很多中国文化……”“第一次写书法还是挺难得，毛笔很难拿……”这样一次富有“中国味”的圣诞节，让到场参与的外国人忍不住竖起大拇指。

据了解，这些外国朋友有来自韩国、柬埔寨、泰国等多个国家，在得知苏宁易购在圣诞节准备了这么一场活动时，纷纷踊跃报名来参加。在现场可以看到，主办方苏宁易购精心安排了书法活动和烘焙活动，还有教课老师在旁边，耐心帮助参与者共同动手完成，同时，还会传授他们很多关于中国传统的文化知识。

苏宁方面相关负责人对此表示，这其实已经不是他们第一次举办外国朋友参与的活动了，在中秋节、圣诞节这种特殊的节日期间，苏宁也希望邀请更多的朋友到其情景式体验厅来进行深度体验，感受厨房的美好、美食的美好和中国传统文化的美好。

另外，活动现场所有的食材都是从苏宁生鲜上直接购买的，当天送至苏宁门店进行烹煮，“食材的新鲜度是关键，所以此次所有食材均是从苏宁生鲜上直接购买，原产直供，当天送达，保持新鲜才能保证美味。”苏宁方面相关负责人表示。

随着现场的各类中西式美食的烹饪出锅，外国友人们也都吃得津津有味，苏宁门店的工作人员更是贴心的为大家送上了节日的祝福，外国友人止不住地夸口“上海苏宁很 nice，中国，很nice。”

据了解，这次中外朋友一起过圣诞的这两家云店，拥有丰富的情景式体验厅，老板、美的、林内、A.O史密斯争先在这门店内开设生活体验馆。还有很重要的特点就是，他们将产品与生活场景紧密结合，烘焙、咖啡、茶道、饮水、吸尘器、果汁……这些真实的生活场景一一完整呈现于线下门店中，让消费者可以在真实的生活场景中，更直观真切地进行体验。