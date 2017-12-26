申城百万株行道树开始“理发”

记者 郁文艳

晨报讯 记者从绿化部门获悉，申城100多万株行道树日前已经全面开始冬季修剪，预计将于明年4月前完成修剪。

据悉，为了在明年4月前完成全部行道树修剪任务，且在6月前完成剥芽工作，每天每名上树工需要修剪15-20棵树，一棵树的修剪需要15-20分钟左右，平均高度在4-5米，每天都有6小时在空中作业，时间紧、任务重、作业难度大。

行道树到了冬季为何要修剪？专家介绍，行道树冬季修剪对树木来年的生长非常重要。通过修剪，可以修除有病虫害的枝叶，调节肥水分配以促使树木生长，还可以增加树木通风透光性，有效减轻病虫危害。此外，冬季阳光相对稀少，修剪也可缓解树与城市架空设施、公共交通标志或居民采光间的矛盾，让更多阳光透进来。对于特定树种如悬铃木，修剪时将球果枝去除，梳理部分枝干，来年就能减少“飘絮”烦恼。此外，通过修剪“美容”，也能让树形统一，保持林荫道的美观，平衡根冠比例则有助于降低台风倒伏风险。

绿化部门表示，行道树修剪时会有树枝掉落，所以现场会设置警示牌，并用红白旗设置安全作业区域。行人或过往车辆如遇修剪作业，希望配合现场工作人员做好避让和安全防护。普陀区绿化部门则介绍，冬修期间，普陀区行道树队将利用车载式粉碎机，对树枝随修、随粉、随运，促进树叶垃圾减量化，做到工完场清，不影响道路交通。