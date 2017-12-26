再见！曹家渡花鸟市场

晨报记者 谢 竲 胡 迎

曹家渡花鸟市场，这个市中心最大的花鸟市场，曾经为上海带来了“鸟语花香”，也因繁忙的装货卸货让附近居民抱怨“不得安宁”。不过，无论是美好或是纷扰，伴随上海市民13年之久的曹家渡花鸟市场今天正式关闭。未来，该地块将结合曹家渡商圈品质提升和苏州河贯通亲水平台的建设，进行整体规划建设。

市场开业的最后一天下午，记者来到现场，见到许许多多前来“捧场”的新老顾客，看到了十几年没“挪窝”的老店主的不舍，也见证了这座重要记忆地标告别前的最后一幕。



市民最后一天再来看看

占地22亩、3栋主体建筑，热闹时有近400家商铺，只要愿意，可以转上一整天。这几天的花鸟市场的主干道上，来来往往的大卡车接连不断，区别于往日的花材运输，更多的是“搬家”车辆。“通知各位业主，今晚17时市场关闭，任何人不得逗留，请提早准备。”昨日下午3点，记者一走进花鸟市场，就听到广播中反复播放着即将清场的信息，人们意识到，真的是到了和曹家渡花鸟市场说再见的时候了。

“小时候常去的西宫拆迁了，现在曹家渡花市也要关了，所以赶在最后一天再来看看。”家住武宁路附近的郭小姐说，小时候她就喜欢穿梭在曹家渡花鸟市场和西宫之间，一边看看花和小仓鼠，一边看看大的玩具娃娃，“那时候也不花钱，空手去空手回，边看边玩一天就过去了。”郭小姐回忆道，“之后长大结婚，婚车和家里布置的鲜花也是曹家渡花鸟市场淘来的，所以说真的是回忆满满。”郭小姐说恰逢圣诞，趁着公司放假，过来再买几束花，拍几张照跟曹家渡花鸟市场告别。

像郭小姐这样留念道别的市民不在少数。一些年轻的消费者手捧着刚买的“满天星”举着手机对着市场自拍留念，“毕业时从网上给家里买花，结果一看发货地址就在曹家渡，离单位近还能自己挑，就一直在这里买了，这么一关真的好难习惯。”一些年长的市民一边将镜头对着市场门口的“曹家渡花鸟市场”，一边还不舍地唠叨着“多拍点，再不拍就没了”。

市场上花盆、花瓶成主打

即便是关闭前的2个小时，曹家渡花鸟市场里依然人声鼎沸。商户们忙着做最后的吆喝，顾客则纷纷抢购，看看能不能再淘一些便宜货。

记者看到，市场内所剩的花鸟品种已经为数不多，大多以干花，甚至花盆为“主打”。不少半身高的土培大花盆都被标上了“30元”的标签，大烧杯、量杯都被摆上了醒目的位置，有的老板甚至直接开口：“你们自己看，花盆、底座、装饰品都行，有什么想要的我报价，绝对划算。”不过，价格方面有高有低，要买到划算的花草还得靠经验、拼“砍价”。

汪女士和丈夫就在一边努力将一只异形陶瓷大花盆捆扎固定在手推车上，不少顾客都纷纷上来打听价格，“别问啦，最后一只了，我是老顾客，店主才40块钱给我的，算是‘半卖半送’了！”还有消费者“辣手杀价”，把40块1束的彩色进口“满天星”还价至70块两束还送一束“蕾丝”，到了最后1小时，有的花店老板直接半价处理，30块钱可以买到两把小雏菊。当然了，在一些“懂经”的老客户眼中，有的是“真的实惠”，有些便于处置和搬迁的品种价格就没那么实惠了，比如15块2盆的多肉其实和市面价格并无太多差距，15元一支的百合花也没有价格优势，有的植物盆栽还悄悄从周末时的8块涨到了10块。

花店老板最后一天仍坚守

“鲜花便宜卖了，最后一天，最后一天！”花鸟市场某个角落的铺面外，马老板正在努力吆喝着，“明天就要搬去虹桥古玩城的新店了，但今天还是要‘坚守’一下。”

自曹家渡花鸟市场开业起，马老板就在这里做鲜切花的批发生意，一做就是十几年。自今年年中收到将要“搬家”的消息，他也不得不开始着手准备离开的相关事宜，“不舍得啊，真的不舍得，那么多年了连铺面都没有换过，都是老顾客、老邻居，怎么可能没感情，说走就走，还是很难过。”最后马老板还是“随大流”选择了虹桥古玩城，筹备新店之余，还是继续保持好心态，在老店“拉生意”，“这两天来了好多老顾客、新顾客，最常听到的两个问题就是‘你要搬去哪里’和‘鲜花便宜多少’，新印的名片都发完了。也不知道以后会怎么样，刚起步的时候肯定生意难做，就当换个环境重新来过吧。”

营业最后一天一大早，马老板还是照常进货、做生意，抓紧最后时间拉拉客流，“最后时间了，也稍微促销一下，进价75的玫瑰，早上我还卖80块一把，下午就70了。”记者在市场内转了一圈回来后，马老板又再次降价至60元，“真的不能再降了，网上都没那么便宜，卖不掉我就直接运到新店去明天再卖了。”由于市场上鲜切花数量稀缺，再加上价格的确划算，没到“清场”的17点，几桶玫瑰就被抢购一空。马老板整理着最后剩余的花材，将包装材料等物料装上小推车，关上了照明灯和大门，穿过熙熙攘攘的人流慢慢走向出口，“再见了，曹家渡。”