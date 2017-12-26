子不语

饭馆看我天天来吃饭，偷偷把菜的分量改少了，被我发现后告诉我是为了让我少食多餐，是为我好；服装厂商看我天天穿秋裤，偷偷把秋裤给改薄了，我冻得瑟瑟发抖后告诉我是为了让我意志坚强，是为我好；纸巾厂商看我天天要擤鼻涕，我擤了一手鼻涕后告诉我是为了让我更热爱环保，是为我好……

这种好法，恐怕是小偷的善意、强盗的温柔，谁也接受不了这样的“对我好”。现在，苹果告诉我因为电池用久了怕我的手机电不经用自动关机，为了防止我玩“吃鸡”的时候被人放倒、打“农药”的时候被人举报，于是偷偷让我的手机跑慢一点，变卡一点，这样电可能就不容易一下子用光。你看，对我多好！

那么苹果在什么时候会想起对我好呢？比如在他们发行了iPhone X，这个时候就会对使用iPhone6或者6S 的我特别好。而且苹果特别讲究做好事不留名，对我这么好还不告诉我，我只能感受到手机更新了一版系统之后特别卡，基本红包再也抢不到了，“农药”也从王者掉回了青铜。迟钝如我又感受不到这是苹果突如其来的温暖，只好默默地掏钱去买个X。苹果的好意随同被淘汰的iPhone6一起被我永远地丢弃在了抽屉里。

这其实已经不是消费品产业的大佬们第一次干这种勾当。相传上世纪二十年代初，灯泡的质量都是很好很好的，买一个用个十年都坏不了。可是消费者用不坏旧的就不会买新的，不买新的厂家就没得钱赚。于是1924年，以欧司朗、通用电气为代表的灯泡制造巨头齐聚日内瓦，协定将电灯泡的使用寿命人为降低到1000小时。

这次协定被称为“太阳神计划”，是“计划报废”的经典案例。1942年，美国政府将此计划告上法庭，协议在名义上被终止。但只要灯泡市场的大部分份额仍然掌握在这些巨头手里，你就摆脱不了两三年就必须替换灯泡的命运。

到了IT时代，这样的效应更加明显。IT行业有一个经典的安迪比尔定律，其中，安迪指英特尔前CEO安迪·格鲁夫，比尔指微软前任 CEO 比尔·盖茨，“安迪提供什么，比尔拿走什么”，意思是，硬件所提高的性能，很快就会被软件消耗掉。这正是科技产品逼迫消费者和厂商不断更新换代的基础。

只要大部分的市场掌握在少数厂商的手里，他们就会有强烈的冲动和多样的手法去控制消费者，去攫取巨额的垄断利润。在《反垄断法》异常严苛的欧美市场尚且如此，在商业法治体系尚不成熟的中国市场，消费者应对起来就会更加无力。十年前乔布斯推出第一代苹果手机产品的时候，高质量的硬件和稳定的系统是他们获得市场口碑的重要因素之一。今天他们的产品技术应该更加成熟，硬件和软件应该更加可靠，但一旦他们坐稳了在市场里的地位，当年稳定的系统却成为他们高效率实施“计划报废”的手段。苹果产品的口碑已经开始变差，但是iPhone X却超越了以往所有的型号成为所有苹果手机里销售速度最快的产品。这之间的关系微妙而一言难尽。

当然，也有拒绝这么做的企业，当年诺基亚坐在世界手机市场份额第一的宝座上的时候，就坚持让他们的手机怎么都用不坏。所以诺基亚很快被后来者拍死在沙滩上。如今，手机两年一换基本已经成为厂商的共识和消费者的习惯，有些企业，比如苹果，打着“为你好”的幌子算计着让你换手机；有些企业，比如我们的一些国产手机企业，虽然很有情怀，但售卖的手机确实两年时间寿命也差不多到头了。

所以苹果使着小手段的时候，仍然会有无数消费者继续埋单。美国的消费者尚能通过集体诉讼追讨回一些受损的权益，中国的消费者恐怕也只能继续拿着苹果手机发个朋友圈吐个槽。所以与其抱怨苹果的傲慢与狡诈，我更希望在发现苹果耍伎俩剥夺了我们消费者的选择权时，我能愤而弃用苹果的产品，选择一款更加可靠的别的品牌手机。雷布斯和周鸿祎们，加油啊。