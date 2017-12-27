2018蒸蒸日上迎新跑新意无穷

晨报记者 王嫣

2018新年元旦，第四届蒸蒸日上迎新跑就将在上海国际赛车场鸣枪起跑。作为国内唯一向公众开放的F1赛道跑赛事，蒸蒸日上迎新跑自2015年创立以来便吸引到国内外众多跑友、车迷参与，铸就金牌口碑。今年赛事更推出新车型、新纪录、新派对、新兔子、新快递五大创新服务，期待带给近万名跑友更好的参与体验。

前不久，2018蒸蒸日上迎新跑已正式宣布阿尔法·罗密欧成为赛事荣耀赞助商。意大利豪华运动汽车品牌将在比赛当日为赛事提供阿尔法·罗密欧Giulia豪华运动汽轿车用以官方引导车辆，还将倾情提供阿尔法·罗密欧全新进口Stelvio豪华SUV系列车型的半年使用权，作为赛事男女冠军大奖。所有参赛跑友亦有机会通过现场的公开抽奖，赢取2辆阿尔法·罗密欧全新进口Giulia豪华运动轿车的半年使用权大奖。

为了进一步凸显赛事的“极速”本色，除了传统的采用赛车发车起跑和终点格子旗作为圈数引导外，本届赛事还特设与赛车比赛最快单圈相对应的“个人最快圈速奖”。今年F1中国大奖赛，汉密尔顿终于把舒马赫在2004年创造的上赛道 F1最快单圈纪录破了，2018蒸蒸日上迎新跑，会不会有“大神”来打破杨帅在赛事元年创下的16分28秒的“两条腿最快单圈纪录”呢？

此外，今年纽马跑过终点、推特账号自动发布成绩的“黑科技”，在今年蒸蒸日上迎新跑也能实现啦。赛事携手风靡美国、为运动族而生的“低卡”啤酒米凯罗，给大家带来这一全新体验，让跑友们在赛道上真正解放双手，跑步、晒成绩两不误：只要绑定微博，21.6公里组别选手，在跑过第四圈半马点时，全宇宙第一时间公布半马成绩；5.4公里健康跑组别选手则能在完赛后第一时间公布完赛消息。此外，纽约马拉松的啤酒狂欢派对也被搬到了元旦的上海国际赛车场，每位跑友及现场观众都欢迎来到“完赛派对”，免费享用米凯罗啤酒。新年第一天，这么庆祝才够嗨！

为了做更专业的跑步赛事，蒸蒸日上迎新跑从2017年元旦开始引入“兔子（领跑员）”。今年，“兔子”升级为“兔女郎”，经过三重测试严格把关，25位健康、活力的“兔女郎”从245位报名选手中脱颖而出，将承担为比赛“带节奏”的重任。印象中，女性跑者在力量和耐力上总是不如男性，但就像“兔女郎”华李萍说的，“和男生相比，女孩子做Pacer更帅气。”而赛事组委会也特邀前国家女子长跑队队员金源担任教练，展开一个月共4次的免费女Pacer训练课程，配以萨洛蒙提供的全套新款装备，相信“兔女郎”们会是元旦“上赛道”上最独特、最美丽的风景。

除了提供丰富奖品和全员体检的福利，2018蒸蒸日上迎新跑还特为外地跑友准备了一份专享服务：异地快递赛事包。据统计，今年赛事有超过600位异地跑友报名，创下赛事纪录。而参照往届情况，这部分跑友若非提前来上海领取赛事包，只能在比赛当日现场完成这一手续。这令原本有限的赛前准备时间更加局促，因此今年赛事组委会专程回馈这些远道而来的跑友，推出“异地选手参赛包快递服务”，为这些选手提供方便。