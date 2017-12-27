金融行业今年流行“AI风”

晨报记者 李锐

随着科技进步的冲击，金融行业已经明显感觉到了其带来的影响。就在今年以来，随着科技力量的迅猛发展，金融行业已经彰显其带来的进步和变化，既有传统金融更有互联网金融，其在风控、大数据和智能投顾，甚至是催收方面的推动日益明显。

浦发银行发布国内首款智能APP

从传统银行来看，浦发银行数字化转型明显走到了行业前列。昨日，浦发银行发布国内首款智能APP，业内率先实现语音智能交互应用，并升级推出融合智能算法等技术的“浦发极客智投”，引领银行服务迈入数字金融新时代。

在发布会上，浦发银行副行长潘卫东介绍,AI时代已经到来，这一轮AI的发展，在基础设施、技术能力、场景应用等方面已经具备了较好的条件。AI技术与金融的结合，将会给金融的业态展现、内在动能、服务效率带来革命性的改变，在AI技术的驱动下，商业银行对各层级全量客户的服务能力将会大幅提升，商业银行也将与优秀的科技企业在AI技术、数据、场景等方面开展深度合作。浦发银行已经全面拥抱AI时代，并发起成立了开放的智能金融创新联盟，百度、科大讯飞、上海清算所已首批加入。

据悉，后续浦发银行还将不断扩充语音服务范围，打造智能APP 全语音无接触式交互新模式，进一步搭建语音认知型AI，通过用户的自然语音实时识别用户行为、情绪等个性化标签，进而通过分类服务营销策略向用户定向精准推送数字化产品及服务。

目前，用户可在浦发智能APP 上体验“刷脸”大额转账，根据用户转账风险等级，在动态密码认证基础上额外进行刷脸交叉性认证，保障大额交易安全性，也可在“浦银点贷”大数据消费贷快速审批的基础上，通过叠加的人脸识别机制提升提款体验。

首款AI基金正式发行

相比于银行，公募基金的节奏也不慢。通过借助大数据的“魔力”获得对未来发展趋势的“预测”，逐渐令近几年的金融市场上涌现出了一批大数据概念股和概念基金。近期，易方达基金携手百度将发行“易百智能量化策略灵活配置基金”就是一只借助大数据挖掘的主动量化产品。

该产品依托百度提供的特色数据，例如互联网搜索、新闻舆情等，以及百度的数据处理能力，过大数据挖掘和分析技术，并结合易方达基金自主研发的量化策略进行投资组合管理，追求基金资产的长期稳健增值。

易百智能量化的最大特色和优势就是介于大数据和量化模型之间找到平衡。该基金能将百度中出现的搜索关键字、词，以及舆情等特色数据，构造成能反映投资者行为和市场情绪的“搜索量因子”及“舆情因子”，并纳入量化模型，从而获得更多的维度来分析市场、规避投资风险。同时，该基金能借助百度人工智能技术领域方面的优势，结合其在互联网数据挖掘方面的积累，对证券市场相关数据进行深度分析，不断学习、理解市场，在多因子量化选股框架下扩充因子维度，进一步完善量化策略模型，从而对股票超额收益进行预测，并据此筛选具有投资价值的股票构建投资组合。

资易通推出首个AI清收解决方案

而在清收领域，AI也在发挥自己的作用。昨日，主题为“创·界——AI无人清收进化论”的发布会在上海召开。资易通创始人兼CEO盛洁俪与来自不良资产处置行业、创投圈和财经圈的嘉宾，共同见证业内首个AI清收解决方案“云电猫”公开亮相。现场，盛洁俪发表主题演讲，称云电猫目前可以取代90%的人工，在保障绿色合规的前提下大幅降低成本、提高效率。

盛洁俪介绍了开发云电猫的初衷。互联网金融的崛起让清收行业新增大量“小额分散”的案件，使传统点对点的清收模式很难适应，行业亟需更合规、更高效、更具性价比的工具。为了解决这一困境，资易通推出一站式AI清收解决方案云电猫。“与现有的智能催收不同，云电猫通过意向匹配针对性解决方案，比采用‘定制模板+决策树’方式工作的产品更加主动和智能。”盛洁俪说。

作为国内领先的一站式不良资产处置平台，资易通旨在以科技手段处置资产清收。成立至今，资易通先后推出赋能甲方和丙方的sass系统“日蚀”、全方位的To B移动清收工具“猫掌”，以及免费、开源的 To C APP“猫捕快”。

美利金融利用AI反欺诈

“人工智能（AI）在金融领域的应用主要在风控方面，包括贷前、贷中、贷后等多个环节，在保障低坏账率的同时，推动业务规模和利润的快速增长，提升运营效率。”美利金融风险管理中心风险运营总经理乔木表示。

贷前，身份核验和反欺诈是两个重要的环节，美利通过人脸识别技术，可以有效地防范欺诈风险，在满足用户“秒审”的体验下，优化线下实名认证流程，一分钟之内完成人、证、卡三合一验证，强化线下风控能力和反欺诈能力。

贷中，决策、审批系统离不开大数据，AI(人工智能)手段，能够将各种维度数据，进行整合、筛选、计算，从而挖掘出有效的特征，为金融企业的决策提供有力支撑。美利金融通过与市面大型征信公司及互联网公司建立广泛合作，为“智者”风控系统接入了20个数据源30个以上数据模块，各类数据源统一采集、清洗、存储，并针对用户、销售、商户建立了全维度的特征覆盖、建模。

在智能风控体系驱动下，运营效率、资产质量加速提升，有用分期平均审批时长能控制在2分钟左右。美利车金融平均审批时长能控制在15分钟左右，预计将进一步缩减到12分钟，业内这一数据会在一个星期以上。

贷后，在催收层面，美利金融通过智能软性的提醒，整体逾期率能降低30%以上。例如车贷业务上面，一方面在车上装有GPS，对所有地址信息进行分析，如果有异常的GPS位置变化，会实时促发警报。