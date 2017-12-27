工银信用卡携手京东支付营销业绩飘红

文达

今年6月签订全面合作协议以来，京东金融与中国工商银行的战略合作渐入佳境。11月，双方不仅宣布推出“工银小白”数字银行，在京东大促期间开展的“京东支付－工银信用卡”联合营销亦凸显成效。数据显示，今年下半年，通过爱购京东、双11、双12等一系列营销活动，工商银行信用卡持卡用户在京东的交易额、交易量、活跃用户数等多项指标均大幅提升，逐步成为最受京东用户欢迎的信用卡之一。

在联合营销上的频繁互动，源于双方战略合作的扎实推进，京东金融进一步向工行开放场景、用户、数据、技术能力，通过场景化营销促使工商银行的产品和服务更好地触达目标用户。工商银行也充分利用京东精彩丰富的大促活动开展各类营销合作：8月工商银行爱购京东活动，工银信用卡绑定京东支付最高满299元减50元，双11期间京东PLUS会员绑定工商银行信用卡最高满4000元减1111元；双12期间工行信用卡用户在京东享母婴100-50、美妆200-100、plus会员最高满3000-1212，工商银行信用卡用户享受的最高888元随机立减优惠还将持续到年底。

来自京东支付的数据显示，对比2017上、下半年，工商银行信用卡整体活跃用户数、订单量及交易额在京东内各银行的支付占比排名提升2个名次，稳居前五。其中，活跃用户数增长100%，交易订单量增长230%，交易额提升310%。据京东支付相关负责人透露，通过卓有实效的共赢合作，工商银行信用卡逐渐成为京东用户最受欢迎的银行卡之一，用户持续年轻化，品牌影响力持续攀升。

可以看出，自京东金融与工商银行签署战略合作协议之后，双方的合作落地在稳步推进，在金融科技、零售银行、消费金融、支付营销、企业信贷、校园生态、资产管理、个人联名账户及电商物流等领域展开广泛而深入的合作，不断给用户、给行业带去更多惊喜，已经成为银企合作的模范样本。一系列的利好消息，足以看出京东金融在能力开放和对外合作上的决心与诚意。而目前京东金融与各金融机构的合作范围还在持续扩大。京东金融已经与400多家银行、60余家保险公司、100余家基金公司达成合作。京东金融表示，期待与更多的金融机构开展合作，进一步开放场景、数据、业务、技术能力，探索出金融科技服务金融机构的企业服务新模式。