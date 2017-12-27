城商银行热衷推广直销银行

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

截至2017年8月末，国内设立独立直销银行APP应用的银行共计105家。由中国银行业协会和中小银行互联网金融联盟近日联合发布的《2017中国直销银行评测与创新分析报告》（简称“报告”）显示，我国直销银行整体已产生一定行业影响力，用户知晓率达到80.7%，使用过直销银行业务的用户复购率达60.1%。

直销银行主打现金管理

直销银行是互联网时代应运而生的一种创新型银行运作模式，同时，随着我国存款利率市场化的放开，原有盈利模式难以为继，传统银行业务必须转型，直销银行被看作是传统银行机构向互联网金融生态延伸的最佳代表。

“报告”根据测评指标对44家独立直销银行APP进行了综合评价。在本次评价中，民生直销银行跃居榜首。另外，在表现优良的直销银行中，城商行居多，不可小视。“报告”显示，在提供产品及服务方面，上述直销银行APP主要以现金管理类为主，约78%的APP 可提供货币基金、智能存款及银行存款类产品。贷款及银行理财产品分居二、三位，占比分别为41%、30%；基金、贵金属和保险类产品紧随其后。

直销银行布局场景服务

直销银行除了提供综合金融服务之外，基于生活场景的增值服务进一步提升了用户黏性。中小银行需要借助直销银行充分挖掘场景创造的价值，通过个性化、特色化的场景服务布局，创造全新的业务机遇。

“报告”显示，约50%的直销银行APP 围绕支付业务开展金融服务，包括信用卡还款、生活缴费支付、消费支付等； 另有44%的APP围绕用户日常生活，可提供包括医疗服务、五险一金查询、车服务等生活服务。目前，直销银行主要围绕客户的“衣、食、住、行、娱、教、医、用”八大生活场景建立账户及产品服务体系。同时在金融产品、支付结算、身份鉴权能力、资产输出等方面，直销银行还实现了与生活化互联网平台的强强联合，以便开拓更多的生活场景。比如长沙银行e 钱庄推出了智慧校园、社保服务、住房公积金、智慧停车、物业缴费等服务； 哈尔滨银行直销银行目前已覆盖交通、医疗等多个生活场景，提供违章查询、医疗医保、手机充值等服务。

城商银行积极性最高

“报告”也指出了直销银行发展面临的三大问题，一是定位不清；二是创新不足，目前直销银行的产品设计仍处于简单的复制及模仿阶段，产品同质化严重；三是差异不够，部分直销银行对目标客群未做深入分析定位，经常简单瞄准域外客户，或直接以银行线下零售客户为主要服务对象，客群差异化不明显。

值得注意的是，对于开展直销银行业务，国有大行、股份制银行和城商行态度不一。“报告”显示，在设立直销银行APP的银行中，城商行、农商行和农信社占总数的88.6%。其中城商行表现最为积极，共63家城商行上线直销银行APP。

“大银行的客户维护、产品和服务体系以及智慧化体系提升得很快，中小银行做不了全能银行，也做不了大银行。”某城商行相关负责人表示，中小银行的出路在于扎根所在区域，做服务于小微和个人客户的零售银行。对于城商行和农商行来说，只要能增加客户黏性的手段，都是它们不得不选的战略。因此，城商行和农商行对直销银行更敏感，更把直销银行作为向零售银行转型的突破点。