纽约将“封杀”电动自行车

卜晓明（新华社专特稿）

电动自行车让美国纽约市的外卖小哥轻松许多。然而，他们依赖的交通工具面临市政“封杀”。

电动自行车在纽约面临冰火两重天。环保主义者、低收入阶层和外来打工族对它颇为依赖，但开车一族和步行一族却向它频抛白眼。

纽约市法律允许拥有和出售电动自行车。然而，骑电动自行车上街却可导致至多500美元罚款。

纽约市长白思豪今年秋季宣布，自2018年起，企业若有员工使用电动自行车，同样将面临首次100美元、接下来每次各200美元罚款。

美国《华盛顿邮报》25日援引纽约市发言人奥斯汀·菲南的话报道：“电动自行车上街属于非法行为。那些位于这条食物链顶端的人需要被问责。除问责骑车人外，我们将追查那些明知故犯、让员工承担罚金的企业。”

对于那些经常抱怨险些被电动自行车撞倒的人而言，这项政策无疑是好事。然而，对于克莱芒·马丁内斯这样专业送外卖的人而言，新政可谓糟糕透顶。

马丁内斯来自墨西哥普埃布拉，现年44岁，15年前来到美国。他一直以送外卖为生，3年前购买电动自行车，“它是我们工作的工具，支撑我们的家庭”。

一些电动自行车的支持者要求市政府拿出数据，说明电动自行车与其他交通工具相比，能否构成任何不同寻常的风险。