公益庆生 上海苏宁携手学生联合会升级校企合作一揽子计划

李雷

12月26日是苏宁成立27周年纪念日，与往年一样，苏宁在这一天依旧延续其公益庆生传统。然而，今年的公益项目却有了一些变化。

当天，在学生联合会的支持下，上海苏宁在“助贫寒学子回家”的基础上，联合高校推出校企合作“一揽子计划”，在物质捐赠的同时，为高校学生提供就业、创新、创业等一揽子资助与服务，也意味着苏宁公益从基础需求类公益类活动升级到创新能力锻炼及实践平台。

据了解，核心内容主要分为两部分：一方面上海市学联与上海苏宁签订新一年“助贫寒学子回家”合作协议，上海苏宁再度捐赠50万元资助贫寒大学生，涉及复旦、同济、交大等10所高校；另一方面，上海苏宁与东华、华政、立信等高校代表签订校企合作“一揽子”合作计划。

从内容上看，校企合作“一揽子计划”主要包括苏宁校园俱乐部搭建及运营、社会时间勤工俭学计划、走进世界500强人才培养计划、智慧零售创新创业计划，旨在为大学生提供平台开放创新、勤工俭学，以及促进大学生就业与人才培养。

苏宁易购副总裁、上海苏宁总经理范志军表示，公益需要不断创新，上海苏宁持续关注高校群体，不仅仅给贫寒学子提供物质上的资助，同时还关注这些高校学生的长远发展。“苏宁希望通过提供平台开放创新创业、人才培养计划、俱乐部筹建基金、助学公益基金等内容，结合学生需求，以苏宁校园俱乐部的形式，依托苏宁线上线下平台将创新想法付诸行动，为学生提供一个施展抱负的实践平台。”范志军说。