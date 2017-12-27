证监局发出“强令”贾跃亭年内必须回国

晨报记者 林劲榆

昨天凌晨，北京证监局发出措辞强硬的公告：责令乐视网实际控制人及前任董事长贾跃年底前必须回国！

未来几天，摆在贾跃亭面前的将是一道难题：立刻回国可能陷入直面债务和债主的窘境，如果无钱还债，甚至可能面临牢狱之灾：不回国则更加前途未卜，后果难料。

贾跃亭抉择只剩6天

昨天凌晨，证监会北京证监局发布公告，公开通知贾跃亭限期今年回国，公告指出，近期，上市公司乐视网及乐视系相关公司经营困难，作为乐视网实际控制人及前任董事长贾跃亭，在公司急需资金时未履行对上市公司提供无息借款承诺，北京证监局已于2017年9月13日向其下发了《关于对贾跃亭的监管关注函》，明确要求其在见文后立即回国，稳妥处置公司面临的各种风险，此后也通过上市公司多次向其转达了回国履责的要求，但至今未见贾跃亭采取相关行动。

公告还指出，贾跃亭以投资汽车业务及融资为由滞留境外，其控制的相关公司对上市公司存在巨额欠款，至今尚未归还，相关行为严重侵害了上市公司的合法权益及广大投资者的切身利益，社会影响极其恶劣。为保护上市公司及投资者合法权益，证监局现责令贾跃亭于2017年12月31日前回国，切实履行公司实际控制人应尽义务，配合解决公司问题，稳妥处置公司风险，切实保护投资者合法权益。

贾跃亭欠债至少100个亿

现在摆在贾跃亭面前两条路，立刻回国可能直面债务和债主，如果拿不出足够资金还债，不仅被限制消费，甚至可能面临牢狱之灾：不回国将面临更加难以预料的后果，不但债务越滚越大，并可能因此承担法律后果。

“年底前，贾跃亭回国的可能性相当大。”有关业内分析人士表示，北京证监局此次发出的通告属于行政命令，具有法律效力和约束力，正常情况下贾跃亭应该回国配合履责。如果不配合，可能会遭受相应的行政处罚。

一旦回国，贾跃亭将立刻面对乐视体系的巨额债务，如果不能筹措到足够资金，局面非常难堪。本周二，又有一家企业将乐视控股等告上法庭，要求乐视还款1.67亿人民币，而贾跃亭名下两套北京房产也已被查封。从法院调查的情况看，贾跃亭在国内已经没有汽车、房产、现金等可供执行的财产。而债务方面，目前已经进入执行阶段的案件主要有两个，分别是对平安证券和华福证券的欠款8亿元。据不完全统计，贾跃亭及乐视的未还欠债100亿元。

在此之前，贾跃亭已于12月14日被北京市第三中级人民法院列入全国失信被执行人员名单中，回国后，作为失信人员的贾跃亭出行、消费都将受到限制，甚至面临牢狱。

贾跃亭逐步还债还有可能

不过，贾跃亭最近资金面似乎稍微宽裕，逐步还债也并非完全不可能。

7月初，贾跃亭出走美国，就打着为“乐视汽车”，也就是FF融资的旗号，从乐视内部传出的消息看，这项融资在2017年终于完成，FF A轮融资据称达到10亿美元。

不过，“金主”却迟迟没有浮出水面，李泽楷、泰国石油等传闻中的投资者纷纷第一时间出面澄清，与贾跃亭和乐视汽车划清界限。因此，有人猜测，此次FF的融资资金就来自于贾跃亭从乐视套现的资金，也就是说，贾跃亭很可能自己投资了自己。

12月22日，乐视汽车中国召开了一次全员大会，公司内部确认资金已陆续到账。FF将实施中美双主场战略，会议结束之后，乐视汽车的员工收到了2016年绩效奖金。

昨天，记者向多位乐视前员工求证，一位前员工透露，已经离开乐视，最近刚刚收到去年的绩效奖金，颇为意外，从这点来看，贾跃亭还在努力还款。

“不管是宣布破产、还是筹钱还款，贾跃亭回国，乐视都会比现在好很多，至少可以止血。”与贾跃亭相熟的一位风投表示，种种迹象来看，他还有能力和意向归还债务，因此可能与投资者进行谈判，制订新的债务还款计划，毕竟投资者要钱，不是要同归于尽，在新的妥协达成后，乐视网有望复牌，并重新开始。