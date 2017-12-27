风险大陷阱多 保千里复牌或ST

记者 曹西京

晨报讯 25日晚，停牌5个月的保千里披露最新核查结果，在对外投资、应收账款、预付账款、违规担保、募集资金使用等方面存在重大问题和风险，原实际控制人庄敏涉嫌通过上述途径侵占公司资产，掏空上市公司。目前公司危机持续发酵，面临多重困境。上交所迅速发出监管函，要求公司尽快核实损失并制定应对措施，尽快召开投资者说明会揭示风险。公司预告12月27日召开投资者说明会，拟在与投资者全面沟通后申请股票复牌。

这是上交所对保千里发出的第六份监管工作函。今年7月以来，庄敏等人因虚增估值受到证监会行政处罚后，保千里问题逐步显现。庄敏涉嫌以对外投资、应收账款、预付账款等多种方式侵占公司高达67亿元，其中通过对外投资侵占32亿，通过预付账款侵占约9亿，另有26亿元应收账款大部分存在无法收回风险。此外，庄敏还涉嫌违规担保6.52亿元，另有5亿元闲置募集资金可能无法按时偿还。而保千里目前净资产47亿，负债已高达44亿，逾期负债9.3亿，生产停滞，面临严重流动性风险和经营性风险。

2015年3月，保千里借壳上市，庄敏在2015年胡润百富富豪榜中排名120名，身价达180亿元。上市后，主营汽车夜视系统的保千里开始大幅转型，进入VR、机器人、人工智能等新兴产业，还曾与乐视结为“战略合作伙伴”。

但是上市以后，不断有保千里造假报道，直到证监会今年7月11日发布处罚通知书。证监会表示，在收购中达股份期间，9份虚假文件使保千里在重组时估值虚增2.7亿元，其中相关股东多获取1.29亿股。

7月25日，经历股价暴跌的保千里因筹划重大收购事项停牌。8月，庄敏宣布辞任保千里董事长。11月，庄敏将公司25%股份所对应的表决权、提名权、提案权不可撤销地授予周培钦，公司控股股东及实控人变为周培钦。

如今，在上交所函件督促下，公司还提示目前存在控制权变更、诉讼、破产清算、人员流失、股权激励终止等其他多项风险。需要提醒的是，由于其主要银行账户被冻结，被冻结的资金占公司账户现金余额比重已达到75.31%，且还存在大额违规担保情形，公司股票可能被ST。