晨报记者 韩益忠

昨日，沪深两市早盘小幅低开，随后在次新和银行股的轮番拉动下冲高，但量能不足只能维持震荡整理，深成指却呈现持续下行状态，盘中创业板一度跳水创四个半月新低。前期持续发力的天然气个股也开始严重分化。不过，午后多头发力，次新股异军突起，不少股票纷纷涨停，沪市最终大涨了25个点，重回3300点之上。

我国制造业成本下降

为加快培育和发展新材料产业，提高技术水平和核心竞争力，夯实制造强国建设基础，根据《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020 年）》，发改委制定了新材料关键技术产业化实施方案。根据方案，先进金属及非金属材料方面重点发展汽车用超高强钢板及零部件用钢、航空用轻合金材料、高端稀土功能材料、石墨烯等，先进有机材料方面重点发展海水淡化处理用膜、新一代锂离子电池用特种化学品等，先进复合材料方面重点发展航天航空、轨道交通、无人机制造等领域用纸基新材料、照明用第三代半导体材料、LED照明芯片等。

通过方案实施，推动我国相关材料关键技术进步，一批对国计民生有重要影响的新材料实现自主生产并填补国内空白。相关行业产品研发设计和试验检测设施更加完善，关键设备和系统自主化水平不断提高，大幅降低我国制造业成本。

医药供给侧改革提速

目前我国临床使用的西药超过70%是注射剂型，相对于口服固体制剂而言，注射剂的覆盖范围更广，终端金额更大，相关企业更多，对于行业的影响超过口服药品的一致性评价。我国注射剂产业发展迅速，注射剂型在终端市场份额占比最大，超50%。据中康CMH监测数据，2013-2016年国内注射剂市场保持增长态势，2016年国内注射剂用药规模达7577亿元，同比增长8.1%。其中，化学药注射剂占72%的份额。

仅限于化学仿制药注射剂型，并未涉及中药注射剂。后续期待政策明确。口服药品的一致性评价要求289个品种在2018年底完成，但是注射剂型化学仿制药一致性评价的品种范围和时间轴暂时没有明确。日前，CDE发布关于公开征求《已上市化学仿制药（注射剂）一致性评价技术要求》 意见的通知。这意味着，医药供给侧改革再度提速。

机构趁低悄悄吸筹码

今年以来,沪深两市融资余额呈现先减后增趋势，并于年末成功站上1万亿元关口。从资金流向看,融资资金对于不同行业的态度迥异，银行股、消费白马股、资源股今年以来获融资资金大举买入，而市场表现不佳的传媒股等则遭到遗弃。

随着近来巨量解禁、年底资金紧张等几个不确定性因素的逐步消减和缓和，再叠加明年初央行定向降准即将释放的流动性，市场风险偏好在目前阶段具备逐步修复的条件，也许近期市场的疲软态势将很快得到了一定程度的化解，但由于量能还未有效释放，市场热点并未得到充分扩散，机构只是一个劲地趁低悄悄吸纳筹码，忙于布局换仓，所以看上去，市场还是很胶着，其实暗流涌动，指数持续震荡有利于大盘构筑扎实的底部支撑平台，为明春行情奠定基础，而蓝筹和成长股仍将是明年股指上涨的两大核心驱动力。