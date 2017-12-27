风雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

眼看2017年即将过去，展望明年，A股市场将如何演绎？近日某家机构发起了一期对投资总监的调查，调查对象包括公募基金投资总监，还有券商资管、知名私募的投研部门负责人。最终收到回复问卷30余份，其中客观题部分的有效答卷27份，主观题部分的有效答卷29份。

与前一季度相比，今年4季度的A股市场明显偏弱一些，持续了半年时间的上涨行情最终在11月中旬暂时画上了句点。

其实，对比今年9月份做出的“投资总监调查”结果，这种先扬后抑的走势还是基本符合投资总监们的预期，上一期调查结果显示，机构对4季度行情并不悲观，逾4成看平，认为上证指数区间涨幅在-5%到5%之间，有多位投资总监提出，上证指数在4季度可能先反弹至3400点-3500点，然后进入盘整回调。

从本次“投资总监调查”的统计结果看，投资总监们的态度和操作与近段时间的市场表现也趋于吻合。而对于明年一季度创业板指数的行情走势，本期投资总监调查结果显示，各家机构依然以中性态度占据主流。27位投资总监有16位选择“看平”，占比近6成，有7位投资总监“看涨”，与上期投资总监调查显示的结果相同。而选择“看跌”创业板指数走势的有3位，需要提点的是，较上期调查结果，看跌的比例明显减少。有投资总监表示，创业板经过了今年以来绵绵下跌，目前不少个股的估值已经趋向合理，具有一定的投资价值，就看后市市场风向是否会“刮”到这里。

“现在这个时候，做这样的调查，被调查人员语出谨慎很正常，但27位投资总监有16位选择‘看平’而不看涨，倒有点出乎意料。要知道，683只创业板股票至12月21日收盘时半数以上年内跌幅超过了20%，其中年内跌幅超过50%的，即股价腰斩的有58只。这种情况下，居然还不看好这个板块的后市，真让人泄气。”高智说。他认为，也许作为一个板块，很多创业板个股估值还不是那么合理，但有些个股确实已经跌出了大机会，所以他感觉明年部分蓝筹和创业板都会演绎结构性行情。周二，一大批次新股涨停是不是有点出乎这些投资总监的意料呢？

今日行情预测：十字星或收涨

仓位：70%