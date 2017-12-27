全市明年1月起试点长期护理保险

记者 谢克伟

晨报讯 市人保局昨天召开的新闻发布会透露：明年1月1日起，全市试点长期护理保险。年满60周岁的职工医保或居民医保参保人员，可自愿申请老年照护统一需求评估，经评估后，评估等级为二至六级的失能老人，由定点护理服务机构为其提供相应的护理服务，并按规定结算护理费用。

按照市政府发布的《上海市长期护理保险试点办法》规定，今年1月起，本市徐汇、普陀、金山三个区先行试点长期护理保险。试点工作推进较为顺利，总体情况符合预期。据悉，试点的三区共有2.5万名老人申请长期护理保险，共有1.4万名老人享受居家照护和养老机构照护。

目前，全市约有700家养老机构，纳入医保协议化管理的养老机构共有586家。全市有评估机构27家，每个区至少有一家。全市有护理人员总共在4万人左右。

护理服务有以下三类：第一类是社区居家照护，由护理人员为居家的参保老人上门提供照护服务，或者在社区日间照料中心等场所集中提供照护服务。第二类是养老机构照护，由养老机构为入住的参保老人提供照护服务。第三类是住院医疗护理，仍按照现行的基本医保制度规定结算相关费用，即职工医保参保人员按职工医保规定执行，居民医保参保人员按居民医保规定执行。