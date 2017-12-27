十六区十六讲 教家长科学养育学做“合格父母”

晨报记者 杨虹 通讯员 焦苇

ipad、手机和电视对0-3岁的婴幼儿究竟是敌还是友？大宝和二宝可以一起看电视和ipad 吗？家长该如何防止孩子过度的“屏幕暴露”……昨日举行的“幼有所育——十六区十六讲”活动的第一讲，上海交通大学医学院附属儿童医学中心儿科学教授江帆，围绕“过度的屏幕暴露对孩子的危害”问题，给出适合的育儿建议，引发广大家长思考和关注。明日起，晨报也将携手上述沪上资深幼教专家启动《幼有所育》系列报道。

0-3岁婴幼儿在能力培养、习惯养成等方面进入了关键期，科学、系统、理性的早期家庭养育，能帮助孩子健康快乐地成长，能为孩子创设温馨安全的成长环境，使孩子终生受益。而随着生活及工作的节奏加快，许多初为父母的年轻家长对育儿产生焦虑，缺乏育儿智慧，好心照护却未必符合儿童的成长规律。

为引导广大0-3岁婴幼儿家庭树立正确的育儿观，掌握科学的育儿方法，上海市教育科学研究院普教所、上海市早教指导服务中心与《新闻晨报》等沪上多家媒体携手合作，组织“幼有所育——十六区十六讲”科学育儿巡讲活动，诚邀本市教育、医学、心理学、社会学等领域的专家学者，在每个区组织一场宣讲活动，就家长们普遍关心的养育热点问题，如：0-3岁婴幼儿究竟应该学什么？“二孩”时代，如何处理好大宝和二宝的关系？“双职工”父母没时间、父亲角色缺位、祖辈“隔代教育”不科学怎么办？等等答疑解惑，各自从专业的角度，普及和宣传科学育儿的方法和内容。

此次“幼有所育——十六区十六讲”活动，将在上海新闻广播《教子有方》节目播出，并在《新闻晨报》 等相关媒体进行有关话题的讨论，希望为本市广大0-3岁婴幼儿家长减缓焦虑的育儿心情，纠正、引导家长逐步建立科学的养育观，学做“合格的父母”。