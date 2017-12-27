未来市民通过“强生出行”可订1600辆新能源车

记者 钟晖

晨报讯 沪上出租车“龙头老大”准备在网约车平台上大干一场。昨天上午，上海强生出租汽车有限公司宣布，与国网(上海)新能源汽车服务有限公司、吉利集团杭州优行科技公司和东京MK出租车公司达成战略合作，共同布局沪上新能源网约车运营。明年春节后，市民通过“强生出行”网约平台，可订到国家电网和吉利“曹操专车”旗下的1600辆新能源车。

此次四方合作的具体内容为：强生可提供自身的车牌资源为吉利及国电新能源车上牌，并且同步输出自己的管理模式； 而民营吉利、央企国电则能提供车辆资源及完善的充电桩配置；东京MK一直从事网约车业务，可以利用它的先进的管理经验培训网约车驾驶员。就这样，合作方实现线上、线下互通互融，在带来更多业务的同时，分享先进的理念、技术及管理，强生将力争找到一条可持续发展的网约车之路。

目前，强生网约车是不收电调费的，在眼下自营的10辆“凯美瑞”网约车的前提下，还将进一步予以拓展规模。此次与央企及国电、外企合作发展新能源网约车，利用国企发达的充电桩设施以得到能源上的支持； 强生叫车平台将与吉利“曹操专车”对接，利用其车辆资源为上海市民提供多元服务。

“强生公司一共拥有12000余辆出租车，约占沪上总量的25%。我们合作的网约车数量已经达到1600辆，全部为新能源车，待到上牌到位后，预计明年春节后就能为市民服务。”强生控股副总经理程林披露。