广汽传祺杭州工厂竣工投产助推产能升级

杭州大江东产业集聚区在2018年新年前夕迎来了一个重磅迎新“礼”—12月26日，广汽乘用车（杭州）有限公司工厂竣工，全新的紧凑型轿车传祺GA4同步下线。广汽集团总经理、广汽乘用车董事长冯兴亚，广汽集团执行委员会副主任、广汽乘用车公司总经理、广汽乘用车（杭州）有限公司董事长郁俊，广汽乘用车公司副总经理、广汽乘用车（杭州）有限公司总经理谢志洪等领导，以及经销商、供应商、媒体代表约700人出席了竣工活动。随着杭州工厂的竣工投产，将助力广汽传祺产能升级，迈入高速发展新阶段。

杭州工厂是广汽传祺产能升级加速发展的重要部署，为更好地满足热切的市场需求，近年来，广汽传祺在向内挖潜，不断提升广州总部产能的同时，一直有序推进杭州、宜昌、新疆等异地工厂建设，预计到“十三五”末，广汽传祺将形成覆盖华南、华东、华中、西北的产能布局。为2020年实现传祺百万销量目标提供强有力的支撑。此次杭州工厂的竣工投产，正是这一战略落地的重要一环。

截止12月26日，广汽传祺全年发车突破50万辆，提前完成2017年目标，同比增长35%，远超行业平均水平，SUV和轿车实现均衡发展。随着杭州工厂竣工后的产能释放，传祺将有更多的明星车型，形成强大的矩阵效应，推动传祺快速发展。

秉承“工业4.0”的智能制造理念,再添世界领先的安全、清洁、智慧、标杆工厂

走进广汽传祺杭州工厂车间，最忙碌的当属一字排开的机器人。它们精准无误地切割、焊接，一刻不停地完成一道道工序。广汽传祺杭州工厂秉承“工业4.0”的智能制造理念，历时13个月建设，遵循“一次规划、分步实施”的原则，以广汽传祺世界一流生产方式为核心，糅合全球领先的研发技术、科学管理方法和严谨的质量控制体系，采用独创的VIDM（可视化、信息化、数字化、智能制造）系统，打造了一座安全、清洁、智慧的工厂。

据悉，广汽传祺杭州工厂首期投资80亿元，整体按40万辆/年进行产能规划，首期按20万辆/年一次建成，将同时具备传统燃油与新能源汽车共线生产能力。活动当天，全新的紧凑型轿车传祺GA4在广汽传祺杭州工厂下线，后续还将根据市场需求陆续导入传祺系列车型。

坚守品质，持续创新,四大产能基地实现经济带全覆盖

在SUV细分市场，广汽传祺打造了GS4、GS8双明星车型。传祺GS4全年销量超33万辆，稳居SUV前二；GS8随着变速箱供应量提升，10月、11月销量连续破万，雄踞豪华大7座SUV榜首。传祺 SUV 家族的另外两款车型——GS7和GS3，自8月底上市至今也获得良好的市场表现，GS7订单超2万辆，GS3订单超3.9万辆。广汽传祺实现了从单一明星车型GS4，到如今各款热销车型全面开花。

广汽乘用车公司总经理、广汽乘用车（杭州）有限公司董事长郁俊表示，这得益于广汽传祺始终坚持正向研发，坚持国际标准，开创了“定位高端、品质优先、创新驱动”的发展路径。作为汽车领域供给侧改革的先行者以及广汽集团“1513”战略下举全集团之力打造的自主品牌，广汽传祺成立六年来年复合增长率超85%。

郁俊表示，广汽传祺坚守品质，持续创新，潜心打造符合消费者需求的高品质汽车产品，并始终以“打造世界一流的中国品牌、做产销研全球化的国际企业“为作为企业发展战略目标，不断提升传祺品牌的产品力和品牌力。

随着杭州工厂的竣工投产，广汽传祺将建成广州、杭州、宜昌、新疆四大产能基地，实现对珠三角、长三角、“长江经济带”和“一带一路”经济带的产能覆盖，并进一步布局SUV、MPV、轿车等细分市场。2020年，广汽传祺百万销量的目标，值得期待！ （邬思蓓）