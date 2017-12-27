高架上实线变道，致后车“四轮朝天”

记者 张硕

晨报讯 12月26日上午8时58分，上海中环高架外侧近金沙江路下匝道处，一辆黑色小轿车突然违法向左实线变道，后方驶来的小车躲闪不及，相撞翻倒，引发交通事故。

据现场目击车主公布的行车视频显示，26日上午8时58分45秒，中环路金沙江路高架处，右侧两条车道发生拥堵，车辆行驶缓慢，而左侧两条车道交通顺畅。此时，目击车主前侧的一辆沪A牌照黑色小轿车突然向左压白线实线变道。47秒时，后方驶来的另一辆小轿车躲闪不及，撞到变道小车左侧车门位置，后车向左翻转“四轮朝天”。

记者从上海市公安局交警总队获悉，相撞事故造成三车损坏，所幸无人受伤。据查，12月26日9时许，吴某驾驶沪AKH365小型轿车在中环高架外侧近金沙江路下匝道处违反禁止标线指示变更车道，撞击陈某驾驶的沪BRT302小型轿车，并致沪BRT302小型轿车翻车后，又与龚某驾驶的沪LA6880小型轿车相撞。

经上海市公安局交通警察总队高架支队调查，认定吴某承担本起道路交通事故全部责任，陈某、龚某均不承担本起道路交通事故责任。

26日下午，上海市公安局交警总队高架支队依法对吴某未随车携带驾驶证、机动车违反禁止标线指示、车辆在道路上发生事故后，妨碍交通又难以移动，不按规定设置警告标志或未按规定使用警示灯光的违法行为，分别处以100元记1分、200元记3分、200元记3分，共计500元记7分的处罚，因其在一个记分周期内累积记分达到12分，依法扣留其机动车驾驶证。

警方介绍，高架下匝道排长队,就通过实线变道,抢队伍最前头,这种行为严重影响交通。为有效遏制高架路违法变道行为，上海公安交警部门已在高架违法变道行为多发路段加装了电子警察，并且在早晚交通时段，不间断对延安、南北高架开展滚动巡逻、流动执法。同时，市民遇到违法变道等行为，也可以向警方举报。一经发现,给予违法者记3分，罚款200元的处罚。