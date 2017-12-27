警方破获特大虚开增值税专用发票案

记者 吴艺璇

晨报讯 2017年12月26日凌晨，历经半年多的缜密侦查和精心部署，上海市公安局经侦总队会同静安分局、虹口分局，在全市开展“6·26”特大虚开增值税专用发票案集中收网行动，一举摧毁六个盘踞在本市的职业虚开增值税专用发票的犯罪团伙，抓获以郭某、陈某、吴某等为首的犯罪嫌疑人40余名，捣毁开票窝点6处，缴获用于虚开的开票机20余台，网银U盾30余个，财务凭证100余册。该案涉案金额20亿余元，涉及税款3亿余元，系今年以来上海公安经侦部门破获的涉案团伙、涉案人员最多的特大虚开增值税专用发票案。

2017年5月，经侦总队在工作中获悉：本市某数码、PC产品交易市场内存在个别商户为非法牟利，不惜铤而走险，大肆虚开增值税专用发票的情况。经侦总队迅即会同静安分局、虹口分局组成联合专案组，开展立案侦查。

经查，犯罪嫌疑人郭某、陈某、吴某等人在无真实货物交易的情况下，通过他人介绍，以支付票面金额3-4%开票费的方式，先后让他人为团伙控制的20余家空壳公司虚开增值税专用发票。嗣后，团伙再以收取票面金额6%-8%开票费的方式，为全国多个省市的300余家企业大肆虚开，价税合计人民币20亿余元，税款3亿余元。上述团伙非法获利近4000余万元，给国家税收带来了巨额损失，严重扰乱了正常的税收征管秩序。目前，上述犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，对于涉案的上下游公司的虚开犯罪行为，公安机关也将开展全链条、全环节的打击，彻底斩断犯罪锁链。

警方提示：根据《中华人民共和国刑法》第二百零五条之规定，无论是为他人虚开，还是虚受他人增值税专用发票的行为，都将受到法律的处罚。在此提示广大企业经营者，一定要做到守法经营，诚信纳税，切勿心存侥幸，贪小失大。