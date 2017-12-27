崇明农户散养白山羊今年价格上涨

晨报记者 郁文艳

“我们家的羊1个月之前就已经全部被预订了，不好意思。”近日，刘先生委托朋友余小姐去其崇明老家寻觅农户散养白山羊，不料，询问了多个养羊户，均表示羊早被预订，最后，好不容易找到一户人家还有几只待预订的散养白山羊。

崇明白山羊协会负责人介绍，由于前几年羊的价格持续低迷，部分农民失去了养羊的积极性，加上年纪大了，不愿意再干这份脏活、累活，导致崇明农家散养羊数量下降，所以，今年散养羊异常紧俏，价格也比往年大幅提高，每斤涨价2-3元。

现在散养山羊已不好买

在本市某高校工作的刘先生对崇明白山羊异常喜好，每年总要委托朋友去崇明寻觅农户散养的白山羊。今天，刘先生打算元旦就在家宴请朋友亲戚，一起吃崇明羊。于是，昨天，他委托朋友余小姐去其崇明老家买1只白山羊。余小姐以为，距离春节尚有1个半月之多，羊应该好买。不料，在余小姐所住村里询问了多家，均表示，羊已经被预订。最后，在距离余小姐家开车15分钟的另外一个村的一户人家买到了羊。

家住崇明堡镇财贸石桥村的农户沈先生养了3只羊。他告诉记者，今年散养白山羊很吃香，上海的亲戚1个月前就跟他预订了。同样住在这个村子的袁先生今年养了17只羊，也算村里养羊比较多的农户。他告诉记者，17只羊都被预订了，“今年也不知道什么原因，羊很早就被预订了，而且17只是在很短时间里，都是上海的亲戚朋友预订的，有的是亲戚朋友的亲戚朋友。”

毛羊一斤涨价2至3元

崇明散养羊，是按照毛羊，即没有杀之前的重量来卖的。前两年，毛羊的价格在19-20元一斤，有的农户18元一斤也卖。今年，绝大部分养羊户将价格涨到了22元一斤。加上杀羊费、快递费，平均下来，1只羊的价格每斤在24-25元。

据了解，崇明乡下有专门的杀羊人，因为杀羊也是一个技术活，且需要大锅、刀等工具，还要烧大量滚烫的热水，所以，一般养羊户不杀羊，如果有市区居民订购，一般在送货当天或者前一天，把羊拉到杀羊人家里去杀。再将羊切割好，等羊肉身上的热气散去，再拉到快递公司快递出去。

正因为价格上涨，个别养羊户甚至开始惜售，不愿意讲价。茅先生也是一名老养羊户，养了多年羊。去年，他的羊卖20元一斤，今年本来早有人以同样的价格向他预订，但听说羊普遍涨价以后，茅先生反悔了，坚持要22元一斤才卖。

崇明农户介绍，毛羊杀完以后，放掉血、拿掉内脏、羊粪等，重量要打5-6折左右。而不同的2只羊，内脏、粪便、血等的重量其实差不多，所以，最好买稍微大一点的羊，这样得肉率高一点。

崇明白山羊节正在举办中

为什么今年崇明散养白山羊如此紧俏，价格上涨？崇明白山羊协会会长姚宝祥向记者揭开了谜底，“前两年崇明羊的价格持续低迷，打击了不少农户养羊的积极性，大家都不养了，导致散养羊的数量越来越少，所以市区居民要买，就紧俏了。量少了，价格当然上去了。”

此外，一些农户们年纪大了，不愿意再养羊，又脏又累，这也导致了乡下散养羊的减少。

崇明也有几家规模化养羊场，它们的数量并没有减少。据了解，崇明规模化养羊场每年的出栏量在15万-20万头左右。一名业内人士还表示，除了向农户购买散养羊，在家自己吃或者宴请亲朋好友，市民也可以利用周末或节假日去崇明吃羊肉。目前，一年一度的崇明白山羊节正举办中，岛上各饭店均有羊肉供应。