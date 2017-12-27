商场设公交接送跨年夜“剁手”顾客

晨报记者 谢竲

又到了岁末年终，趁着各大商场、品牌齐刷刷搞起了打折促销，这边厢中服免税店的排队热潮还在继续，那边厢年末折扣的“重头戏”第一八佰伴又要来了，广大“剁手党”可以“无缝衔接”，好好享受一番“买买买”的乐趣。

记者了解到，今年年末大促，商家不仅在优惠力度上使出了浑身解数，而且配套的服务措施也很“拼”：开通免费公交专线、3小时内送货上门等。

促销依旧，接送服务让回家不难

本周日是2017年最后一天，熟悉年底优惠“套路”的消费者都早早去打样、预购，每年的“大热门”浦东第一八佰伴自是首当其冲。记者昨天在八佰伴看到，商场的各出入口都挂上了明显的“岁末惊喜迎新年”的活动预告，促销力度则基本与往年持平。记者从八佰伴方面获悉，今年的优惠活动从12月31日上午8点一直持续到明年1月1日凌晨2点，根据商品类别的不同，一次性支付满500、600、3000元后即可获赠300元全场通用的抵用券，上不封顶，包括老凤祥、老庙黄金在内的金条、金饰品，苹果系列产品、名表珠宝、小家电等均接受活动赠券。据悉，今年商场方面共准备了8个品牌共计230公斤的金条，以及总计1700台的iPhone8和iPhoneX，需要抢购的消费者还需提前在线上“秒杀”预约券。

由于八佰伴自身物业条件的限制，车位数量有限，加之门口打车不便，每到年终大促时，“买买买”到深夜后怎么回家成了不少顾客的“老大难”问题。记者获悉，为了缓解交通压力，八佰伴方面首次与上南公交六分公司联合推出公交接送服务，于31日上午10点至次日凌晨2点，每隔20分钟发出一班短驳车，从世纪大道地铁站发车开至商城路南泉北路，再返程至世纪大道地铁站。

而年末去五角场商圈购物狂欢的消费者们也可以放宽心，为了承接商圈内包括万达百货、巴黎春天百货、合生汇、百联又一城等多个商场、购物中心的跨年促销活动，将有6条免费公交专线自31日晚11点起至次日凌晨1点半逢整点、半点发车，从各个商场门外的公交站点出发，穿梭于同济大学、杨浦公园、大柏树、江湾镇等地接送乘客，届时各始发站点、五角场下沉式广场和商场都会贴出相关告示，商场的广播也会滚动播出，方便顾客及时了解信息。

快递升级，包裹可能比你先到家

每年的年终大促是各个商家、品牌冲刺业绩的最佳时机，消费者们往往也更注重于“真刀真枪”的实际让利。为了吸引、满足“沉迷”网购、不爱出门的年轻“宅男”、“宅女”，今年商场提供的包邮快递再次升级至“当天达”和“3小时达”，也许消费好了去吃个饭，快递包裹比顾客还先到家。

“对网购非常熟悉的年轻消费者，我们希望他们体验到，来实体商场也可以‘轻装上阵，空着手来，空着手走’，缩小线下与线上的差距。”第一八佰伴总经理张海波表示，作为传统百货的代表之一，八佰伴明显感受到“泛90后”消费者数量和消费能力的提升，因此在促销活动中才会增加能提升他们好感度的服务。