苏宁“小黄盒”：留住2万多平方米森林

李雷

每年随着包裹量的暴增，快递包装带来的一系列环保问题也越来越棘手。在即将过去的一年里，苏宁物流绿色创新推出共享快递盒，从4月市场试水到投放量翻倍，再到2.0新版本的发布使用，每一个动作都成为物流业以及全国媒体关注焦点。而这其中，不少数字值得回味。

今年4·18期间，苏宁物流在北京、上海、南京、广州等8个城市首次推出1万个“共享快递盒”。双十一期间投放量增加到5万个，在原先8个城市基础上新增杭州、深圳、重庆、郑州、济南。双十二期间，在北京、杭州两地又试点新款共享快递盒2.0版，共计5万个。

截至目前，共享快递盒一共节省780万个普通包装纸箱，约4708棵树木。一棵树按照高10米，树径30公分，占地5平方米来计算，从4·18到现在，共享快递盒保护住了23540平方米的森林。

双十一期间，苏宁易购总裁侯恩龙在O2O购物节媒体发布会上力推“共享快递盒”概念，“漂流箱我们是倡导者，但不应该是独行者，希望全行业、上下游一起来推进绿色物流，一年节省46.3个小兴安岭”。

据介绍，共享快递盒目前在末端配送的前提是面签，快递员在配送前需要电联用户是否方便签收。从用户反馈情况来看，37.2%的用户反馈出现过不在家无法面签的情况。有用户表示，“塑料袋还是纸箱，在拆快递的时候都会被拆坏，即便完好留在家里也没用处，即时回收是一个好方法。”

目前，上海、南京、沈阳、成都、武汉、郑州等全国13个城市共投放使用共享快递盒10万个，其中包括了北京、杭州两地使用的共享快递盒2.0版。

苏宁物流相关负责人表示：“苏宁正在试验多个场景的共享方案，将联合小区物业、快递代收点、苏宁小店等开通共享快递盒回收站，当用户不在家的时候，共享快递盒送至回收点，用户拿到快递后将共享快递盒直接放置回收点，快递员会在下次上门时取走共享快递盒。”