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清洗蔬菜主要使用自来水

　　记者　谢克伟

　　晨报讯　近日，市农委信访办接到市民来电询问市郊蔬菜种植基地灌溉用水问题，昨天市农委予以回应。

　　问：郊区种植的蔬菜，是用什么水灌溉的？
　　答：按照设施菜田建设要求，灌溉水均经过前期处理，水质应符合《农田灌溉水质标准》的有关规定，市郊蔬菜生产灌溉用水水质不断改善。
　　问：蔬菜采摘后，是否用干净的自来水清洗？
　　答：随着蔬菜产销衔接的不断发展，规模化蔬菜生产基地净菜上市的比例不断提高，清洗蔬菜主要使用自来水。对如芹菜、米苋等上市时确需清洗的蔬菜，取干净的河水或井水清洗。块茎类蔬菜取灌溉水清洗。
　　问：如何监管、规范菜农的不规范行为？
　　答：本市蔬菜生产管理部门要求各区积极采取应对措施：
　　一是加强农田环境整治。组织市、区两级蔬菜生产管理部门开展环境整治，清理不规范蔬菜种植行为，加强蔬菜清洗环节的监督管理。
　　二是加大巡查力度。目前已组织青浦区蔬菜管理部门对报道提及区域开展巡查，规范蔬菜灌溉、采收和清洗行为。同时加强对取水口的水质监测，确保用水符合标准。
　　三是加强技术指导。组织蔬菜生产技术人员加强对生产基地和种植户的技术指导，引导菜农改变使用河水洗菜的习惯，规范蔬菜清洗流程。
　　四是加大基础设施建设。围绕蔬菜生产保护区划定，指导区、镇优先安排河道整治等农田水利建设项目，确保农田灌溉用水符合要求。
　　本市有关区县已开展相关检查工作。

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