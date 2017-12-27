想试试“牢不牢”，两人竟踩踏沙雕

晨报记者 李晓明

设计师花费心血雕琢、供人欣赏的美丽沙雕，却遭到人为破坏，被印上了不文明的脚印。日前，在金山城市沙滩国际沙雕展期间，出现了不和谐的一幕，两名游客翻越栏杆进入展区，将最大的一座沙雕踩踏得面目全非，然后扬长而去。

目前，警方根据监控录像，将两名肇事游客刑事拘留，案件还在进一步审理中。

两人跨越栏杆踩踏沙雕

金山城市沙滩国际沙雕展11月11日起开幕，在海滩上专门开辟了一片沙雕主题园供游客欣赏。

沙雕园是一处实景微缩沙雕展示区，占地面积约2万平方米，园中共有47组沙雕作品，包括万里长城、秦陵兵马俑、孔庙等。其中，高10米的巨型沙雕“上海陆家嘴全景”是整个展区的一大亮点，东方明珠、金茂大厦、上海中心等建筑矗立在黄浦江畔，展现了上海这座城市的魅力，吸引了无数游客前来参观。

监控录像显示：12月14日14:27，一名身穿红色上衣的男子和一名身穿黑色上衣的女子结伴进入景区，两人都戴着口罩看不清面目。进入景区后，两人径直来到沙雕园，走到最大的沙雕“上海陆家嘴全景”的背面后，两人左右张望了一下，然后抬腿跨越了栏杆，走到了沙雕园里面。

这时令人痛心的一幕发生了，黑衣女子一脚踩在了沙雕表面上，似乎想试试沙雕的牢固度，随后红衣男子也上前踩了踩，还用力压了压，沙雕被踩的地方明显凹陷下去。随后，两人绕着沙雕底座前行，时不时踩上两脚，最后还试图爬上沙雕，因为比较困难而作罢。

闹腾完之后，两人直接离开了景区，监控录像显示，两人离开的时间是14:43。

沙雕四个立面遭到破坏

事后景区发现，“上海陆家嘴全景”受损严重，沙雕表面留下了坑坑洼洼的诸多脚印，有的陷进去达10厘米左右，沙雕侧面原本美丽的古镇三桥景色，其中一半已经破败不堪。“具体踩了多少脚我们没有统计，但有些脚印很明显是用力踩出来的，踩出了很深的坑。整座沙雕一共有四个立面被破坏了，看上去非常刺眼。”城市沙滩管理方负责人黎伟表示。

为何两名游客能够轻易跨越栏杆进入沙雕园踩踏？对此，黎伟解释，景区保安是分片区管理，负责维持日常秩序。但是这两名游客进来后，走的并不是常规参观路线，而是直接走到了沙雕的背面，从背面跨越了栏杆，避开了保安的视线。

监控显示，栏杆的高度差不多刚过成人膝盖，成人很轻松就能跨越，甚至小孩也能越过去，景区安保措施是否存在漏洞？“因为考虑到不想给游客拍照造成视觉障碍，所以栏杆的高度设置在60厘米，也是为了游客参观方便。”黎伟解释，为了提醒游客不要翻越栏杆，景区还在沙雕周围竖立了不少“文明游园，请勿翻越”的标牌，但仍有少数游客不听劝阻，翻越过去近距离接触沙雕，“之前也发生过一些触摸事件，比如小孩由于好奇去摸一下沙雕，但没有一起像此次踩踏这么严重。”

修复所需花费近2万元

黎伟介绍，此次沙雕展是由国内目前最顶尖的沙雕团队——中国舟山沙雕SEVEN设计、策划并制作的。47座沙雕由来自俄罗斯、乌克兰和中国共计23名沙雕艺术家，耗时33天倾力打造而成。

“这类沙雕都是经过精湛的技艺雕琢而成，一旦地基遭到破坏，整个成果有可能付之东流。”黎伟说，原本这批沙雕作品完成后，保存期是半年，一直要放到明年5月份。而一旦出现人为破坏，需要联系专门的设计师前来修复，普通人根本没法修。经过初步估计，要把被破坏的“上海陆家嘴全景”沙雕恢复原样，所需的花费要近2万元。

在发现沙雕遭到破坏后，景区方面立即报案，并将现场封存。目前，被破坏的“上海陆家嘴全景”沙雕依然保持着原样，黎伟表示，在案件最终结果出来之前，将作为证据固定，不会进行修复。案件结果出来之后，景区还将向两名游客进行索赔。

通过车牌锁定嫌疑人

接到报案后，金山嘴边防派出所与金山公安分局刑侦支队联合开展行动。由于两名游客是戴着口罩进入景区，监控录像也看不清面貌。警方将突破口锁定在嫌疑人的车辆信息上，通过车辆查到车牌，然后进行了布控。12月19日，警方发现嫌疑人驾车从杭州返回上海，随后成功进行了抓捕。

经查，两名嫌疑人高某和陆某系情侣，当天两人开车来到金山城市沙滩游玩，正好看到有沙雕展，出于贪玩，就踩踏了沙雕。警方表示，目前嫌疑人被刑拘的罪名是“寻衅滋事罪”，案件还需进一步审理。

在接受警方讯问时，对于为何会踩踏沙雕。两名游客表示，当时只是想用脚去试试沙雕的坚固程度，不知道后果这么严重，如果知道后果这么严重肯定不会做。