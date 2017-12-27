儿科门急诊，人真多！

■医生多 上海所有儿科医生都开足了马力，病房医生也支援门急诊

■病人多 凌晨一点多挂到号，还要等上百人，市郊医院儿科也排队

■家长多 1个孩子看病5个大人陪，常现几个大人同时听诊的情况

晨报记者 陈里予 潘文

“凌晨一点多挂上号，不料前面还要等上百人。”最近，袁女士的孩子因为发烧、呕吐前往家门口的医院儿科急诊就医，没想到看病的孩子那么多。据悉，每年12月都是儿科看病高峰，最近一段时间多家医院儿科门诊都进入了高峰。和往年不同的是，除了几大儿科专科医院外，今年全市多家医院儿科门诊人气都很旺，甚至不少郊区医院的儿科门诊也排起长队，包括金山医院、浦东周浦医院、松江区中心医院等儿科门诊都创下了就诊新纪录。

和成人看病高峰时间段不同，儿科门诊最高峰集中在上午十点、十一点，傍晚五六点到晚上八九点，又形成另一个高峰。专家提醒，目前大多数孩子的感冒发烧腹泻是病毒引起的，需要三到五天甚至一周时间和病毒对抗，千万不要动辄一天跑两三次医院。

预检台提醒候诊3-5小时

“我们没有预约，直接过来的，刚刚挂到的是上午的普通内科门诊1110号。”昨天上午9点半左右，杨女士抱着8个月大的孩子前往医院看病。预检台“测体温”处的人格外多，长长的队伍横贯在整个大厅中间，有家长带着小孩，也有一家人陪着孩子的。预检台前放着提示牌，上面写着“3个月以内的婴儿：内科疾病请到急诊挂号、就诊；1个月以内的婴儿：外科疾病请到急诊挂号、就诊”。在急诊大厅内，排队的人相对少些，预检台旁边的显示屏上循环播放着紧急通知，提醒大家候诊时间需要3至5小时以上。

预检结束后，杨女士匆忙前往挂号窗口排队，“以前孩子比较小，看的是急诊，也不知道能不能网上预约，一般都是一大早挂号下午两三点才能看到。今天虽然挂的是上午的号，但1000多号可能要排到下午。”

上午11点左右，大人的交谈声、孩子的咳嗽声以及喇叭的叫号声不绝于耳。在候诊区域，此时已经叫到780多号，诊室外不少孩子都贴着退热贴在等候，没有座位的家长抱着孩子站在过道处和座椅区后面。临近中午时分，保安人员拿出扩音器说：“1000号以后的患者可以先去吃饭，中午医生会继续看诊，轮流吃饭。”

排在杨女士后面的一位女士则显得比较轻松，昨天在网上预约后，当天九点半挂完号一看，是323号。

同样没有预约的还有吴女士，但此时的她已经带着孩子看好了病，准备量完体温就先回家休息，等到下午四点再到医院来输液。吴女士介绍说：“昨天我们发现孩子有些发烧，今天早上四点多就到医院来等挂号，医院是7点半开始挂号，但我们来的时候已经有十几家带着孩子在等了。”

连看三天的爸妈已有经验

相对于焦急地候诊的患儿家属，已经带孩子在医院连续看了三天病的黄女士显得比较从容，因为她是“踩着点”来的。黄女士的女儿今年两岁，两天前因为感冒发烧咳嗽来了医院，昨天是来看病输液的第三天。

回想起第一天来看病的场景，黄女士无奈地笑了一下，“我已经连续请了几天假了，第一天我们是中午来挂号的，当时挂的也是普通内科门诊，是2000多号。因为离家近，我们先回家休息，下午两点再过来看病，即便这样也等到晚上6点多才轮到。看完医生还需要输液，当晚8点多才输完液回家。因为开的药是当天的，所以第二天还需要过来挂号就诊输液。第二天早上，我们就让家里人过来帮忙排队，9点多过来大概挂到1000多号，下午两点多排到我们，输完液到家就四点多了。今天来得早一点，排到850多号。有了之前的经验，我们现在都会估计一下时间，快轮到我们了再来。”

市郊医院儿科人气也旺

目前，上海所有儿科医生都开足了马力。多位儿科医生不约而同称，这几天，每天给100多个孩子看病是家常便饭。

和往年不同的是，除了上海儿科四大专科医院以外，全市多家医院儿科都出现了看病排队的状况。

金山医院儿科门诊内，这几天病房里的儿科医生也来支援。“小病人太多了，这几天儿科日门急诊量都超过1000人次，看病排队可能要超过五六小时。”金山医院儿科门诊主任杜鹃坦言，金山医院的儿科在周边居民这里积累了口碑，金山、奉贤甚至浙江嘉兴的小病人都来看病，导致了儿科门诊进入超饱和状态，原本四五点钟可以结束的儿科门诊，这几天都要看到六七点。这次的儿科看病高峰从十一月份开始，最近两周达到最高峰。小病人中呼吸道感染和病毒感染比较多。

浦东的周浦医院儿科门诊这几天小病人也特别多，平时六七百的门诊量，最近一阵子增多了，最多的时候达到一千多个门诊量。儿科门诊内，六个诊室全部开足，排队时间在一个小时左右。在同事们眼中一向温文尔雅的周浦医院儿科门诊盛秋明最近看病风风火火，“快速回答问题、快速检查、快速开好单子，一切都是快速！”

儿科医联体有效控制增幅

家门口的医院儿科门诊火了。通过辐射全市东西南北中的五个儿科医联体的打造，沪上几大儿科专科医院今年控制住了增长幅度。

最近一周，新华医院儿科门急诊量出现上升情况，与上一周相比，儿科门急诊量上升6.7%，其中，儿内科门诊上升4.4%，急诊上升10%。尽管如此，今年首次出现了儿科门急诊量增长率下降的情况。新华医院副院长潘曙明表示，这与北部儿科医联体项目的开展有密切关系。以宝山区吴淞医院为例，新华医院定期派驻儿科医生，今年吴淞医院的儿科门诊量有了较大幅度上升，近期也出现了就诊高峰。

同样的情况发生在儿科医院，进入12月后儿科医院普通内科门诊迎来了就诊高峰，日均门诊量最高达3200余人次。儿科医院院长办公室主任袁琳介绍，12月的普通内科门诊量与9月相比增长1000多人，但与去年同期基本持平。数据显示，复旦儿科医联体横向7个综合医院儿科门诊日量有不同程度的增加；覆盖闵行区所有13个社区的儿科纵向医联体今年门诊量较往年增加5%，徐汇区和金山区从无到有，开设社区儿科门诊。

面对儿科看病高峰，几大儿科专科医院面对儿科看病高峰季也采取了措施。儿科医院医务部主任柳龚堡介绍说：“实行严格的分级诊疗制度，一二级这种最严重的是不需要等待的。此外，包括白天普通内科门诊不限号，中午不停诊；增加中班夜门诊号源。”

儿童医院也对急诊进行了分级诊疗。儿童医院门办负责人透露，随着周边医院儿科门诊结束，儿童医院晚上儿科急诊确实人很多。从严格意义上来讲，这些孩子都不是急诊，不符合急诊要求，但是很多父母看病心切，会深夜赶来。医院进行了急诊ABC三类，A类是严重的需立即看，B类是比较重的优先看，而C类则是普通门诊级别的，需要排队看。两三周前，儿内科的医生都进入了加班模式，病房五六个医生都到门诊上班，双休日也增加了专家门诊。

【新闻链接】

医院最担忧：

孩子看病全家出动

相比成人看病，一个孩子看病全家出动的局面并没有改变甚至越演越烈。

“爸爸负责开车、妈妈负责排队挂号付钱、外公外婆或者爷爷奶奶负责照料陪伴。”在儿科医院的门诊大厅内，全家团队出动的情况越来越多，如果一天3000个孩子到医院看病，平均每个孩子至少3个人陪伴看病，那么至少有上万人挤在医院里，让原本就拥挤的医院更加嘈杂不堪。一位儿内科医生说，有时候几个大人都在诊室里听医生讲孩子病情，爸妈听懂了外公外婆没听懂，要反复说几遍。

医生最无奈：

一天两三次跑医院

儿科看病高峰，很多人感叹带孩子看病累。但是，依然有很多家长非常勤快地跑医院。面对孩子的病情，有的家长过于心急，只要高烧了就到医院，甚至一天两三次出现在门诊。还有的家长对一家医院不放心，孩子生病了今天去这家医院检查，明天去那家医院看专家。

多位儿科专家表示，此轮感冒发烧的孩子大多是病毒感染，事实上病毒感染没有特效药。更加需要提醒的是，病毒感染，高烧很难一天就退，会有个反复的过程，一般至少要两三天，有些需要四五天。

更让医生们哭笑不得的是，在看病的队伍中，还有一些是已经康复的小病人。一位医生说，最近连续碰到三个孩子，家长称学校怕孩子传染，感冒好了要到医院开证明才能去上学，“法定传染病开证明的多，一般感冒的孩子其实无需开证明。”在排队过程中，痊愈的孩子很可能因为在医院长时间等待而交叉感染。