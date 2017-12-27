上海已进入流感高峰季 乙型流感今冬一家独大

晨报记者 陈里予

昨天，记者从上海市疾控中心最新了解到，上海目前已经进入流感高峰季，据预计成人流感可能还会稳中有升，儿童流感相对稳定。监测发现，2014年曾经出现过的乙型流感三年后卷土重来，今年冬季一家独大，并可能会持续到明年。与此同时，胃肠型感冒病毒——诺如病毒也在同期进入流行高峰季，除了学生以外，学龄前儿童也要当心诺如病毒。

乙型流感相对温柔

上海市疾控中心一直在上海多家综合性医院和几家儿童专科医院内开展流感的哨点监测工作。监测结果发现，上海流感病毒每几年都会进行病毒更替：2014年，上海主要流行乙型流感病毒；2015年，甲型H1N1流感占据优势地位；2016年，流感又变成了“小绵羊”，流感病毒以“甲3”型为主。

今年流感高峰期，主导的病毒是乙型流感。上海市疾控中心传防所急传科主任、上海交通大学公共卫生学院硕士研究生导师潘浩昨天说，根据监测，10月以来，上海还是多种亚型流行病毒共存，近一到两个月，乙型流感快速增长，现在一家独大，甲3型流感病毒和甲型H1N1流感病毒也少量存在。

乙型流感凶猛吗？潘浩透露，已知的流感病毒有三种类型：甲型、乙型和丙型。在流感病毒的大家庭中，不是“一朝变老大，永远是老大”。流感老大始终在更替中，和流感流行度有关，更和大部分人群中抗体有关。

和甲型流感比起来，乙型流感是一种相对温柔的流感病毒，没有甲型流感威力那么大。但是市民们也不能掉以轻心，乙型流感在三年前流行过，这两年都未出现过。随着型别替换，人群抗体衰减，乙型流感一般不会大规模暴发，但不排除集体单位发生聚集性甚至暴发。

儿童流感发病率持续波动

和普通感冒不同，流感的症状是全身症状比较明显，但是不会打喷嚏流鼻水，一般会喉咙痛，咳嗽。出现乏力、全身肌肉酸痛、高热，严重一点出现胃肠型反应。已经流感的人一定要及时就医，并佩戴口罩，居家休息。

疾控中心透露，今年成人流感流行趋势和儿童有所不同。儿童流感发病率持续波动，总体相对平稳，而成人间流感可能会稳中有升。

打喷嚏时别再用手捂了

流感由飞沫传播，也可经直接接触病人分泌物而传播。很多人以为戴好口罩就能预防流感了。但专家觉得，在流感高峰季，市民更应该管好自己的手。很多人打喷嚏会习惯性用手捂一下，双手就不小心成为了病毒传染途径。当手触摸公共场所扶手、按钮或门把等公共设施后，流感病毒的旅行就开始了。所以，打喷嚏时别再用手捂了，建议用纸巾和手肘挡一下。

健康的人也要管好手，手在触摸口、鼻或眼之前，或使用肥皂或洗手液并用流动水洗手。即使双手没有明显污垢，亦应用70%至80%酒精的搓手液洁手。

老人、小孩、孕妇，体质比较弱的尽量不要去人比较多的地方，同时建议佩戴口罩预防感染。流感病毒比较脆弱，酒精可以杀死。所以一旦家里有人患流感了，可以用消毒剂擦拭家里的水龙头、把手。