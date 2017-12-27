“黑飞”无人机被“秒杀”

晨报记者 肖翔

昨天下午，第十八届上海国际公共安全产品博览会暨上海国际警用及安防无人系统博览会新闻发布会在月湖雕塑公园举行。主办方对无人机反制装置的演示引起了在场人员的热切关注。现场演示的手持式无人机反制器和反无人机指挥车，利用发送电磁信号对违规飞行的无人机进行信号干扰。通过这些反制装置，能够对违规飞行的无人机进行及时有效的制止和处理。

近年来，随着轻小型无人机的普及，越来越多的民用无人机出现在百姓的日常生活中。在为生活提供便利的同时，各地频发的无人机闯入航空“净空区”、无人机航拍涉嫌侵犯隐私等诸多问题也暴露了出来，对于无人驾驶飞行器的管控成为了社会热议的话题。

在活动现场，主办方也对安防无人系统的使用进行了精彩演示。一名“飞手”（无人机操控员）将一台无人机遥控上升到25米的空中，另一名工作人员手持无人机反制器，朝无人机所在的方位拉动扳机，利用无线电对其飞行信号进行干扰。

仅仅两秒左右，无人机飞行中闪亮的红灯开始加速闪烁，随即转变为黄色灯光闪烁，这意味着此时无人机已经处于信号丢失状态，反制装置已经成功对其进行了干扰。

“此时，无人机只能按照预设模式，选择迫降或者返航。”现场解说人员的话音刚落，只见无人机开始以接近垂直的角度快速下降，最终平稳地降落在地面。从发现目标到迫使目标降落，整个过程只用了短短的十几秒。

据悉，这款手持式无人机反制器，可以对至少1公里范围内、肉眼可见的无人驾驶飞行器进行信号反制，目前已经在公安系统、人群密集场合等投入使用，对较近距离违规飞行的无人驾驶飞行器进行处置。

而现场停放的一辆黑色“反无人机指挥车”功能更为强大，能够对3公里内飞行的无人驾驶飞行器进行信号预警发现。在车载的信号监控显示屏上，可以看到附近无人机的分布数量与具体方位。

据工作人员介绍，指挥车通过雷达搜索“黑飞”无人机（注：没有取得私人飞行驾照或者飞机没有取得合法身份的飞行），发现目标后引导光电设备锁定跟踪，接到命令后启动处置系统，以无线电干扰的方式切断无人机与操作者的连接，通过对无人机不同功能信号的干扰，实现对无人机的迫降和驱离。当管控区域内一旦出现“黑飞”无人机，指挥车可以实现对“黑飞”无人机的“探测-跟踪-处置”一体化管控，并可通过云平台系统实现异地联网，进行信息共享及远程控制。

发布会现场展示的先进技术，展示了安防无人系统的建设与完善，为未来无人机更规范更安全的飞行环境创造了条件，为公共安全保驾护航。

此外，发布会上，上海安全防范报警协会与上海通用航空行业协会现场签署了战略合作协议，为将在明年5月举办的安博会打开了一个良好的开端。