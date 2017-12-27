谁能给我一张精准的税费单？

晨晓

“我想知道买这套房子税到底要缴多少？”经纪人小王说，通常购房者看中二手房准备意向下单时问的第一个问题一定和税费有关。目前市场上普遍给予购房者指导的是预估数，涉及主要税费如1%、1.5%或3%的契税，5.6%的增值及附加税，1%、2%或20%的个人所得税等。到底缴多少，购房者只有税务部门拉出审税清单那一刻才明明白白。因此，由税费产生的交易纠纷也成为二手房中常见的交易纠纷之一。

临到交易房价多出近20万

老林看中同小区一套挂牌990万元的大房型，于是动起了置换念头。一见是同小区邻居，业主爽气还价10万元，还称此房是满五唯一房，但税费须由老林承担。老林估摸着各类税费加起来实际购房成本大概18万元左右。双方约好手拉手过户交易，审税清单出具那一刻，老林傻眼了，还需要补个税。原来业主忘记父母产证上曾经加过自己的名字，结果满五唯一房变成满五不唯一房，税费骤增。不买面临违约，买要自掏近20万，老林懊悔不已。

业内人士表示，二手房交易税费和前期中介公司所了解的房屋信息、买卖双方贷款信息、房产信息等紧密挂钩。目前缴纳的税费主要有契税、增值税、个税等。其中，房屋不满五年、满五年和满五唯一，是否普通住房，缴纳的税费种类都是不同的，这些都影响总税费的高低。此外，房产获取来源不同，交易时税费也不尽相同。比如，受赠的房屋再次出售时，除了契税等税费外，非唯一要强征20%的个人所得税，如果该房屋符合满五唯一的条件，则免征个税。正因如此，很多业主为了减少售房麻烦常常选择到手价挂牌方式，将税费缴纳风险转嫁给购房者。

首创“税费精算”确保交易完成

正因为看到二手房属于高额低频且极为复杂的交易，在交易过程中用户会遇到冗杂的税款计算且金额较大，任何一笔费用计算有误都会给用户带来损失，因此，在不久前上海链家推出的“八大安心”服务承诺中，首创承诺补偿税费计算差额。

这一项服务约定，“税费精算”承诺在房屋交易双方签约后缴税前，上海链家需要依据客观条件为房屋交易者计算出税费，并出具《税费清单》。在计税条件不变的情况下，交易双方最终向税务机关缴纳的税费与《税费清单》所载相比，正/负误差不超过百分之五，否则，上海链家将全额赔付超过百分之五部分的税费，以充分保障交易双方的利益。

前不久，上海链家主动赔付一笔税费误差。当时业主表示房屋买入价是172万元，经纪人以此为依据计算出增值税为9.5万元。而缴税前三天客户确认增值税金额时才被告知税费变为12.2万元，与预期相差近3万元。根据“税费精算”承诺，因为未做好确认工作，这少算的3万元税费误差由上海链家承担。

谈到推出这一项的初衷时，上海链家行政客服中心资深总监张春兰告诉笔者：“现在很多下家的预算都是‘掐着点’来的，如果相关税费在交易的最初不算清楚，最后到交易过户环节如果出现出入，就可能让整个交易‘黄掉’，更有甚者可能引发法律纠纷。”事实上，“税费精算”最考验的是细心与专业，上海链家以承诺倒逼业务员在房产交易前将房屋信息、买卖双方贷款信息、房产信息等信息全部尽调完毕，严格按照税务部门要求依次审税，让消费者在购房前明明白白算清房价成本。