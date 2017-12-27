重磅！中共十九届二中全会将于明年1月召开

中共中央政治局12月27日召开会议，决定明年1月在北京召开中国共产党第十九届中央委员会第二次全体会议，主要议程是，讨论研究修改宪法部分内容的建议。会议听取中央纪律检查委员会工作汇报，研究部署2018年党风廉政建设和反腐败工作。中共中央总书记习近平主持会议。

会议强调，中国特色社会主义进入新时代，我们党一定要有新气象新作为。要把全面从严治党长期坚持下去，将反腐败斗争进行到底，决不半途而废。中央纪委要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实担负起推进全面从严治党的政治责任，严于监督、严格执纪、严肃问责，坚决维护党章和其他党内法规，认真检查党的十九大精神贯彻落实情况，推动党中央决策部署落地生根。

会议指出，要牢牢把握全面贯彻落实党的十九大精神这条主线，紧紧围绕新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，思想建党、纪律强党、制度治党同向发力，增强全面从严治党的系统性、创造性、实效性。要严明政治纪律和政治规矩，聚焦“七个有之”，严肃查处对党不忠诚不老实、阳奉阴违的“两面人”和违背党的政治路线、破坏党内政治生态问题，确保党中央政令畅通。要徙木立信、以上率下，锲而不舍落实中央八项规定精神，一个节点一个节点坚守，一个问题一个问题解决，抓具体、补短板、防反弹，重点纠正形式主义、官僚主义问题，坚决反对特权思想、特权现象，使党员干部知敬畏、人民群众有信心。要巩固发展反腐败斗争压倒性态势，全面加强纪律建设，全面深化国家监察体制改革，严厉整治发生在群众身边的腐败和作风问题，重点审查党的十八大以来不收敛、不收手，问题线索集中、群众反映强烈，现在重要领导岗位、可能还要提拔使用的领导干部，严肃查处政治问题和腐败问题通过利益输送相互交织，在党内培植个人势力、结成利益集团的行为。各级纪检监察机关要忠实履行职责，强化自我监督和自我约束，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍。

此前，习近平总书记主持召开中央政治局常委会会议，听取中央纪委重点工作情况和十九届中央纪委二次全会准备情况汇报。

会议同意明年1月11日至13日召开十九届中央纪律检查委员会第二次全体会议。

会议还研究了其他事项。