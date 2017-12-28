“资本利得税”话题说出来吓坏多头

晨报记者 韩益忠

昨日早盘，沪深两市窄幅震荡。高送转、可燃冰、稀缺资源、煤炭、有色、石油、高速公路、化肥、天然气、黄金等行业表现较强；保险、民航、酿酒、券商、家电、安防等陷入调整。午后，资本利得税的话题开始在场内发酵，股指节节下滑，最后沪市报收3275点，大跌30点，成交量有所放大。

新能源车转向市场驱动

随着国家禁售燃油车时间表研究计划提上议程，长安、北汽等自主品牌也相继抛出传统燃油车禁售时间表。2017年以来，吉利、长安、长城等越来越多的企业加速推出混合动力汽车以应对平均燃料消耗量挑战。业内人士预计，基于自身技术积累与优势，加快布局不同类型的混合动力汽车技术和车型，将成为主要汽车企业实现节能减排目标的普遍选择。

根据已获批新建纯电动乘用车企业投资规模与产能规划，总投资额约328亿元、规划产能91万辆，则每万辆产能投资额约3.6亿元。按照2016年《中国新能源汽车产业发展报告》 对投资规模的计算方法，预计到2020年新能源汽车将达到200万辆产能，可以带动包括新能源整车、动力电池、电机和充电桩建设的直接投资规模1.43万亿元。

芯片产业有长足发展

今年以来芯片板块的强劲表现，与该行业较高的景气度以及高成长性密切相关。数据显示，我国集成电路进口金额已是原油进口额的近两倍。这也意味着，芯片产业巨大的进口替代空间，而物联网、5G、智慧城市等新的产业形态，又将产生海量的增量市场需求。

上市公司的业绩从侧面反映出我国芯片产业的快速发展。据统计，在62家芯片行业上市公司中，有47家公司今年三季报净利润出现不同程度增长，占比近八成。而从2017年年报业绩预告来看，截至12月25日，共有24家公司披露了年报业绩预告，其中21家公司业绩预喜。

时间节点不只是巧合

二级市场上，昨日大盘重挫，我觉得除了资本利得税的话题开始在场内发酵外，也跟机构周二完成结账、收益已经落定有较大关系，昨天上证50指数惨跌近2%，这些公募基金重仓的蓝筹品种偏偏选择昨日开跌，时间节点不仅仅只是巧合，而是昨日的随便砸盘，不用再考虑今年账目是否漂亮、奖金分多分少了。

但我还是那句话：在整体资金面阶段性紧张的情况下，市场反弹存在一定压力，大盘还会在3300点纠结拉锯，一旦阶段性调整压力释放后，蓝筹和成长股行情还是非常值得期待的。昨日次新股继续成为两市的一抹亮色：贵州燃气六连板、卫信康四连板、傲农生物三连板，这么多股票连续打板而没有被特停，说明管理层的一种默认态度，所以短期股指虽然处于一天涨一天跌的拉锯筑底状态，但投资者操作上还是可以适当积极一些的，逢低建仓不要手软。